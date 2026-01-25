Пиян на борда: Българин подлуди самолета Лондон-София, кацнаха аварийно в Мюнхен

Аварийно кацане в Мюнхен заради пиян пътник се е наложило на самолета, превозващ пътници от Лондон до София. Информацията е на популярния дизайнер Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа Петрийски в профила си.

Според Петрийски "стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация".

В крайна сметка самолета се приземи в Германия.

“От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски от което отпиваше големи глътки. Въпреки това го настаниха. Това е абсолютно възмутително”, написа още Петрийски.

Самолетът е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София снощи в 21.50 часа.