Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получена в района на Рилските езера

Момичето е транспортирано с медицински хеликоптер до болница

25.01.2026 | 11:00 ч. 4
БГНЕС

Сноубордистка е с черепно-мозъчна травма, получела на писта в района на Рилските езера, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Имаше много тежък случай на писта, момиче е получило тежък удар в главата, изпратен е медицински хеликоптер, който я е откарал в лечебно заведение, уточниха от спасителната служба. 

В момента условията за туризъм в планините са относително добри. Съоръженията в курортите работят навсякъде, казаха още от ПСС.

По високите части на планините има умерени ветрове, температурите са относително високи между минус 3 и 1 градус, облачно време. / БТА

ПСС планински спасители БЧК акция сноубордистка черепно-мозъчна травма
