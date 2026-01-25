IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница без да има нужда

Лекарствата за грип не са панацея, добави инфекционистът

25.01.2026 | 11:42 ч.
В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, а повече от половината са с грип, което е обичайно за сезона, каза в ефира на Нова тв доц. Атанас Мангъров, инфекционист и педиатър от Инфекциозната болница в София.

Той е на мнение, че в повечето случаи болните деца се хоспитализират без да има нужда, но “родителят няма желание да се занимава с детето у дома”. Доц. Мангъров добави, че това се случва навсякъде в страната. Инфекционистът допълни, че така се и усвояват и клинични пътеки.

Мангъров добави, че често, когато пациентите са хоспитализирани, на третия ден искат да се приберат, защото вече са разбрали какво трябва да правят за лечението на детето.

Той каза, че родителите трябва да следят за общото състояние на детето и дали има температура. Също така обясни, че антибиотик се прилага при бактериално усложнение, което обикновено се получава на 7-8 ден. Като преди това трябва да се направи преоценка на състоянието на детето, за да се прецени дали има нужда от такова лечение.

За препаратите срещу грип доц. Мангъров посочи, че не са “панацея” и трябва да се прилагат в първите 24 часа. Също така дразнят стомаха, което води до повръщане при детето, а оттам – влизане в болница.

Детето, което е боледувало, може да отиде на училище, ако 2 дни не е вдигало температура, допълни той.

По повод онлайн измами с лекарства, в които е замесено неговото име, Мангъров каза, че не рекламира медикаменти за простата.

грип инфекции деца доц. Атанас Мангъров бактериална инфекция антибиотик
