Обявиха грипна епидемия до 30 януари в Бургаско

Областният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ) предлага обявяването на грипна епидемия на територията на цялата Бургаска област за периода 22 - 30 януари. Това каза пред журналисти след заседанието на щаба директорът на Регионалната здравна инспекция в областния център д-р Георги Паздеров. По думите му за периода 12 - 18 януари в областта са регистрирани 475 случая на заболели от грип и ОРЗ. За сравнение, през предходния отчетен период са регистрирани 356 случая. Паздеров каза, че най-засегнати са децата между 5 и 14 години, както и хората над 65 години и тези с хронични заболявания.

От Регионалното управление на образованието (РУО) информираха за средно 17 на сто отсъстващи ученици за цялата област. Предложението на Областния щаб е учениците в област Бургас да преминат в електронна форма на обучение. Това ще даде възможност първият учебен срок да бъде приключен спокойно, а от друга страна ще ангажира учениците и ще предотврати струпвания в закрити обществени места. За влизането в сила на тази мярка е необходимо разрешението на министъра на образованието, каза директорът на РУО Валентина Камалиева.

Преустановява се присъственият учебен процес във всички групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени до 30 януари, които ще се проведат при спазване на противоепидемични мерки, каза още директорът на РЗИ. Прекратяват се и всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари. Преустановяват се и свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни.

Детските градини и яслите да продължат да работят реши още щабът, каза д-р Паздеров. В заседанието участие взеха областният управител на Бургас Владимир Крумов, кметовете на общини, ръководители на Центъра за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна каса, представители на болнични заведения и други институции.

Владимир Крумов обяви, че следващото заседание на щаба ще се проведе на 29 януари.