IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Автобус, пътуващ от България за Измир, пламна на ГКПП "Капъкуле"

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента

25.01.2026 | 19:17 ч. 1
Автобус, пътуващ от България за Измир, пламна на ГКПП "Капъкуле"

Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП "Капъкуле", информира турската информационна агенция Демирйорен, цитирана от БТА.

Няма информация за пострадали пътници.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията.

Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно.

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар автобус Измир инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem