Георги Колевичин от Министерството на туризма изкачи Еверест

Георги Колевичин, служител на Министерството на туризма, изкачи най-високия връх в света Еверест 8848 м. Това е поредното голямо постижение в неговата алпийска биография и повод за гордост както за българския алпинизъм, така и за екипа на Министерството.

Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник - Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите.

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена.

Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 осемхилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.

„Това е предизвикателство, което не се постига с една стъпка, а връх по връх, с дисциплина, подготовка и непоколебима воля. Всеки следващ връх представлява ново изпитание, нов урок и нова победа над собствените граници. А крайната цел остава непроменена – „Хималайската корона“ и да докажа, че това е само граница, която чака да бъде премината“, написа той на официалната си страница.

Колевичин вече има зад гърба си редица сериозни върхове. През 2026 г. той изкачи Макалу 8485 м, петия най-висок връх на планетата, а през 2025 г. стъпи и на Манаслу 8163 м. През 2024 г. беше отличен от Министерството на туризма като „Посланик на дестинация България“ след успешното изкачване на Абу Али ибн Сина, известен още като връх Ленин 7134 м.