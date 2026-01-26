Пловдив ще е в грипна епидемия до 6 февруари

Обявиха грипна епидемия в Пловдив, а учениците минават в онлайн форма на обучение от 28 януари до 6 февруари.
Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип. От 150 през миналата седмица скочиха до 225 случая на 10 000 души население. Прагът е 210 пациенти с остро респираторно заболяване на 10 000 души.
Какви ограничения се въвеждат
- Свижданията в болници и социални заведения се преустановяват временно.
- Лечебните заведения трябва да приведат плановете си за действие в условията на епидемия.
- Учебните занятия в присъствена форма се спират.
- Преустановяват се групови и извънкласни дейности, екскурзии, спортни празници и други събития.
Изключение има за ученическите олимпиади и състезания по професии, които се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.