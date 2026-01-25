IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има починали от грип в Пловдив, утре решават дали да обявят епидемия

Най–много заболели има при децата

25.01.2026 | 17:35 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Заболелите от грип в Пловдив се увеличават непрекъснато, отделенията са пълни, има и пациенти с фатален изход, съобщават от "24 часа".

"Ситуацията е тежка, напомня за първата и втората вълна на COVID", описа инфекционист. По думите му ситуацията никак не е лека.

Най–много заболели има при децата. Те го разнасят и заразяват и учители. "Изкарах тежък грип и още се възстановявам. Първите два дни бях с 39 градуса", разказа детската учителка Ангелина Василева.

Директорът на РЗИ в Пловдив доктор Аргир Аргиров в петък обясни, че отсъстващите ученици са вече 21%, а при учителите ръстът е на 6,80%.

В понеделник следобед има щаб и на него ще се реши дали да бъде обявена грипна епидемия. 

Тагове:

грип Пловдив РЗИ епидемия
