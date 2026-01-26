IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кой си тръгва с Радев от президентството и кой остава?

Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора

26.01.2026 | 17:23 ч. 7
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Седем души от екипа на Румен Радев на "Дондуков" 2 си тръгват заедно с него. Това става ясно от направените до този момент промени на сайта на президентската институция, където част от имената на досегашните съветници и секретари на Радев вече ги няма и няма да са част от екипа на новия президент Илияна Йотова, пишат от "24 часа". 

Още в петък стана ясно, че заедно с Радев тръгват двама от най-верните му хора - началникът на кабинета му като държавен глава Гълъб Донев, както и секретарят му по отбрана Димитър Стоянов. Донев беше два пъти служебен премиер, бил е и служебен министър. А постовете на Стоянов във фейсбук често се разчитат като "говорене" от името на Радев.

От секретарите на досегашния президент в партийното строителство с него се впуска Кирил Атанасов, който отговаряше за медийната политика. Също и Илин Димитров, който бе депутат от "Промяната", а след това стана служебен министър на транспорта при Гълъб Донев.

Изненадващо обаче в президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков, който дълги години се спрягаше за основен двигател на президентската партия.

От досегашните съветници на Радев институцията напускат Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство).

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на институцията Цвета Тимева. На мястото на Донев като началник на кабинета на държавния глава застава шефката на кабинета на Йотова и досега Надя Младенова.

Вижте в инфографиката кои са другите секретари и съветници на Радев, които остават в екипа на Йотова.

Румен Радев Илияна Йотова президент оставка
