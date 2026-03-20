Д-р Симидчиев за ПБ на Радев: Малко ляво, малко дясно, малко всичко

"Трудна кампания очаквам. Много от нещата, които говорихме, сме говорили поне 8 пъти досега и ще е трудно да се говори нещо ново и различно. Трудно е хората да видят нещо, което е свършено, защото мандатите са толкова кратки, че дългосрочни проекти не могат да бъдат реализирани", заяви пред Bulgaria ON AIR кандидатът за депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" д-р Александър Симидчиев.

Според него стратегическа цел на България е овладяването на институциите, защото ако не започнат да вършат работата си, обществото ни много трудно ще успее да се справи с толкова много предизвикателства.

"При толкова разбутана геополитическа обстановка, вътре в държавата трябва да имаме силно и фокусирано лидерство, което да ни прекара през това бурно море. Призовавам всички, които имат правото, да гласуват. Единствено с висока избирателна активност ще имаме истинска репрезентативна демокрация", допълни той.

Според него темата за коалициите ще бъде актуална след изборите.

"В много държави има оформяна както на предизборни, така и на следизборни коалиции, но в България никога не е било практика. При нас технологията на политическия процес не е толкова подредена, колкото би могла да бъде", обясни Симидчиев.

По думите му най-големият проблем в политиката у нас е липсата на доверие в хората.

"В "Прогресивна България" виждам желание да се получи по-висок резултат, без да се очертава много ясно определена характеристика. Виждаме опит за популистични изказвания - малко ляво, малко дясно, малко всичко. В листите на Радев има хора, свързани с "Ново начало" и ГЕРБ-СДС. Има много неща, които показват неизчистена разделителна линия. Ние винаги сме имали проевропейска ориентация", подчерта още кандидатът за депутат от ПП-ДБ.

