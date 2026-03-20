IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Д-р Симидчиев за ПБ на Радев: Малко ляво, малко дясно, малко всичко

20.03.2026 | 22:37 ч. 2
"Трудна кампания очаквам. Много от нещата, които говорихме, сме говорили поне 8 пъти досега и ще е трудно да се говори нещо ново и различно. Трудно е хората да видят нещо, което е свършено, защото мандатите са толкова кратки, че дългосрочни проекти не могат да бъдат реализирани", заяви пред Bulgaria ON AIR кандидатът за депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" д-р Александър Симидчиев.

Според него стратегическа цел на България е овладяването на институциите, защото ако не започнат да вършат работата си, обществото ни много трудно ще успее да се справи с толкова много предизвикателства. 

"При толкова разбутана геополитическа обстановка, вътре в държавата трябва да имаме силно и фокусирано лидерство, което да ни прекара през това бурно море. Призовавам всички, които имат правото, да гласуват. Единствено с висока избирателна активност ще имаме истинска репрезентативна демокрация", допълни той.

Според него темата за коалициите ще бъде актуална след изборите.

"В много държави има оформяна както на предизборни, така и на следизборни коалиции, но в България никога не е било практика. При нас технологията на политическия процес не е толкова подредена, колкото би могла да бъде", обясни Симидчиев. 

По думите му най-големият проблем в политиката у нас е липсата на доверие в хората.

"В "Прогресивна България" виждам желание да се получи по-висок резултат, без да се очертава много ясно определена характеристика. Виждаме опит за популистични изказвания - малко ляво, малко дясно, малко всичко. В листите на Радев има хора, свързани с "Ново начало" и ГЕРБ-СДС. Има много неща, които показват неизчистена разделителна линия. Ние винаги сме имали проевропейска ориентация", подчерта още кандидатът за депутат от ПП-ДБ.

Вижте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem