Внимание: ТИР аварира на АМ "Хемус", има разпилян опасен товар

Тир е аварирал на автомагистрала "Хемус". Инцидентът е станал в района на гара Яна, в посока София, съобщава NOVA.
На пътното платно има разлято гориво, а на място са пристигнали екипи на пожарната и на полицията.
Спореди Диана Русинова на платното има опасен товар.
"Разпилян е опасен товар при тежкото ПТП на АМ "Хемус" при км 16 в посока София", обяви във фейсбук профила си експертът от Европейския център за транспортни политики.
Ето какво написа още тя за инцидента, при който по-рано обявиха, че е разлято гориво:
"По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор: ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution
Клас опасност: 5.1 (окислител) + (😎 корозивен, Опаковъчна група II
Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)