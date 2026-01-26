Спират движението на тежкотоварни автомобили от РСМ за България

Преустановено е движението на тежкотоварни автомобили от Република Северна Македония (РСМ) за България на Граничния контролно-пропускателен пункт "Златарево".

В момента всички видове моторни превозни средства преминават от България за РСМ без ограничения. По информация на Главна дирекция "Гранична полиция" от 00:00 ч. на 27 януари ще бъде затворен изцяло товарният трафик на граничните пунктове "Деве Баир", "Делчево" и "Ново село", на територията на РСМ. Очаква се след полунощ да бъде преустановено движението на товарни автомобили от България за РСМ, предава БТА.