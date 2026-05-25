Владислав Панев: Държавата може да стимулира гражданите да спестяват

"Водопроводите са пробити, водата се губи по деретата. Надяваме се, че повече няма да има населени места без вода. Политиката в този сектор трябва да бъде дългосрочна, трябва да се инвестира в напоителни системи. Вината не е на сегашните, които са от 2 седмици в управлението. Мислим тримесечие за тримесечие", заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев пред Bulgaria ON AIR, коментирайки наводненията в няколко града в страната.

Високите цени на храните

"Цялата история със справедливи цени, позната е от хилядолетия и никога не е водила до позитивен резултат. Последният пресен пример е Унгария, инфлацията там стана най-високата в ЕС. С тези закони се дава допълнителна бухалка за натиск от регулаторите, този риск търговците ще си го вкарат в цените и това води до по-висока инфлация", каза гостът в предаването "Денят ON AIR" по темата с цените.

"Когато лихвите в банките са 0%, хората харчат парите си, държавата прави рекордни дефицити и излива тези пари в икономиката, това води до увеличаване на търсенето. Държавата може да стимулира гражданите да спестяват", каза още Панев.

Според него промените ще доведат до по-голям риск на пазара - "търговците да бъдат натискани от регулаторите, включително риск от корупция", предупреди народният представител.

Как може държавата да овладее цените

Панев смята, че ако се наложат тавани на цените под формата на справедливи цени, може да се стигне и до липса на някои стоки.

По думите му високите цени се регулират с повече конкуренция и контрол на вносните стоки.

Панев се обяви за повече българско производство и по-справедливо разпределяне на субсидиите, да не отиват основно при зърнопроизводителите.

Въпросителните около Бюджет 2026

"Заявката е втората половина на юни да бъде внесен. Искам да видя черно на бяло какво пише в бюджета. Ситуацията, примесена с криза заради войната в Залива, може да се окаже доста взривоопасна, ако не си подредим финансите като хората", каза депутатът.

Панев отбеляза, че иска да види дали ще се съкращават държавни служители и какъв ще бъде заложеният дефицит, както и че от ДБ ще внесат предложения за бюджета, сред които е намаляване на данъчната основа.

Статистиката показва, че броят на заетите в МВР на човек от населението е най-висок в целия ЕС, даде пример той.

Загубите на рафинерията в Бургас и в енергетиката ни

Според него е много вероятно натрупаната загуба на рафинерията на "Лукойл" в Бургас да е още преди назначаването на Румен Спецов за особен управител.

Панев изтъкна, че от 2021 г. насам държавната енергетика в България е била брутално източвана по легални начини и накрая се оказва, че е в незавидно финансово положение.

В България са най-ниските цени на горивата в ЕС, за разлика от цените на сиренето и маслото, даде пример Панев за финал.