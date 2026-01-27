IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Влак блъсна пиян мъж, той оцеля по чудо

Инцидентът е станал край пловдивско село, той оцеля по чудо

27.01.2026 | 09:48 ч. 2
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Пияният и Господ го пази. Тази народна сентенция се доказа при пореден случай. 

Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край пловдивското село Крумово. Сигнал за инцидента е подаден около 20:00 ч. снощи на телефон 112. Мъжът е пресичал жп прелез в село Крумово, когато е бил ударен от влак, предаде БНТ. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалият е транспортиран в болница за обстойни прегледи, като е установено, че няма сериозни наранявания. Тестът с дрегер е показал наличие на около 1,4 промила алкохол в издишания въздух. 

Пробата на машиниста е отрицателна. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

