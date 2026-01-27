Влак блъсна пиян мъж, той оцеля по чудо

Пияният и Господ го пази. Тази народна сентенция се доказа при пореден случай.

Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край пловдивското село Крумово. Сигнал за инцидента е подаден около 20:00 ч. снощи на телефон 112. Мъжът е пресичал жп прелез в село Крумово, когато е бил ударен от влак, предаде БНТ. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Пострадалият е транспортиран в болница за обстойни прегледи, като е установено, че няма сериозни наранявания. Тестът с дрегер е показал наличие на около 1,4 промила алкохол в издишания въздух.

Пробата на машиниста е отрицателна.