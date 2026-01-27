„Спаси София“ иска смяната на шефа на „Софийски имоти“

Групата на „Спаси София“ в Общинския съвет внася доклад за смяната на Полина Витанова като председател на Съвета на директорите на Общинското дружество „Софийски имоти“, каза на брифинг в Столичната община Борис Бонев – председател на групата на „Спаси София“ и общински съветник в Столичния общински съвет.

Мандатът на този Съвет на директорите е изтекъл преди повече от една година, но „икономическото мнозинство“ до този момент не предприема абсолютно никакви действия за провеждането на честни конкурси за избор на ново ръководство на съответното дружество.

Ние обаче няма за кога повече да чакаме, особено имайки предвид, че исторически действията на госпожа Полина Витанова, дори по най-базовия принцип и смисъл на търговския закон и на общинските наредби, са огромна репутационна щета за общинското дружество, коментира Бонев.

Общинският съвет, като принципал на общинските дружества, не може да си позволи тези репутационни щети, извън всички други морални, законови и други нарушения, които са били извършени от госпожа Полина Витанова, посочи още Бонев.

Според Борис Бонев с действията на Полина Витанова като председател на Общинската избирателна комисия в продължение на много години комисията е използвана като „маша на ГЕРБ за определяне на изборни резултати". Последното нещо, което беше направено с нейната „любезна помощ“ беше „икономическото мнозинство“ в Общинския съвет да затвърди своите позиции, отстранявайки общински съветник и назначавайки на негово място друг с подправен протокол по време на заседанието на Общинската избирателна комисия, каза Бонев.

Припомням, че именно под нейното ръководство ОИК отстрани кметовете на „Искър“, „Слатина“ и „Оборище“ и се наложи отново да се проведжат частични избори, като обвиненията бяха напълно скалъпени по сигнали на удобни на ГЕРБ хора, коментира още Борис Бонев. Но още по-впечатляващото беше, че при подобен сигнал, но срещу кмета на село Герман, който е от ГЕРБ, реакцията и отсъждането на Общинската избирателна комисия беше в точно обратната страна, да оневини въпросния кмет, допълни той.

Двойнственото отношение, липсата на обективност, използването на Общинската избирателна комисия като маша на ГЕРБ за определяне на изборни резултати, трябва да бъде прекратено, заяви Бонев.

„Спаси София“ категорично ще настоява този доклад да бъде приет. Ако това не се случи, ще бъде просто поредното доказателство, че „партия ГЕРБ с техните придворни, притурни, съдружни организацийки в Общинския съвет държат здраво икономическото мнозинство" и отпорът на цялото ни общество трябва да бъде изключително сериозен, коментира той.

Изглежда, че „заглавикани“ от националните проблеми, предсрочни избори и други подобни, пропуснахме, че втората най-голяма икономика след държавната такава, а именно софийската, на практика е завзета от хора, които не са печелили изборите, напротив, ударно ги загубиха като наказателен вот на хората, но в момента те управляват тази икономика и взимат решения, водещи до скандални резултати, коментира още Бонев.

Общинският съветник от „Спаси София“ Христо Копаранов коментира отстраняването на общинския съветник Иван Алексиев от листата на „Възраждане“.

Като председател на Общинската избирателна комисия (ОИК) Полина Витанова следваше да осигури такъв начин на работа на ОИК, който да гарантира прозрачност, безпристрастност и да е категорично сигурно, че няма съмнение в гласовете, в начина на отчитане на гласовете, посочи Копаранов.

Вместо това вчера имаше дело, на което бяха разпитвани четирима членове на ОИК, кой как е гласувал, кой как е видял гласовете, кой как е броил, кой къде се е намирал. Като излезе протокола от това заседание, ще видите скандални неща - един през друг сядат, докато броят гласовете, разхождат се, не всеки вижда кой къде е, не се знае кой в коя зала е, защото те може би са били в една зала, може би са били в две зали, посочи той.

Единственото броене се извършва от Витанова, на „бели листчета“, както тя каза, си записва кой как е гласувал и ако някой поиска да провери как е отчетен гласът му, било негово право да стане да дойде при нея и да погледне в „белите листчета“, разказа Копаранов.

На въпрос има ли правила как се отчита кой как е гласувал, има ли някакво поименно гласуване, отговорът на Витанова беше, че нямат задължение да приемат такива правила, посочи Копаранов.

Това, което е осигурено като ред в работата на Общинската избирателна комисия е една институционализирана анархия, коментира Копаранов.