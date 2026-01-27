До дни левът си отива, 68% от всички банкноти са изтеглени от обращение

Зам.-министърът на финансите в оставка Методи Методиев съобщи, че 68% от всички левови банкноти вече са изтеглени от обращение. Методиев напомни, че от началото на февруари официалната валута в България става една - евро.

"Това обаче не трябва да притеснява нито гражданите, нито бизнеса, тъй като в рамките на месец януари и през първите шест месеца на годината те ще имат възможност да обменят останалите левове без такси и комисионни в търговските банки, в Българската народна банка, както и в пощите – но там, където няма банкови клонове", напомни зам.-министъра на финансите по време на отчет на Координационния център за еврото.

Методиев добави, че процесът по прехода от лев към евро преминава гладко и предвидено.

"Това, което предстои, е Националният статистически институт, като държава вече в еврозоната, да бъде задължен да подготвя т.нар. флаш оценки за инфлацията. Още в следващата седмица ще видим каква е оценката, като лично аз не очаквам голяма новина в тази посока", каза Методиев.

Прогнозите на Министерството на финансите показват, че инфлацията ще бъде в рамките на заложеното в нашата есенна макроикономическа прогноза – около 3,5–3,6%, като дори се движи с малко по-добри темпове. За следващата година очакванията са инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, също да отчете леко понижение.

"Очакванията за рязък инфлационен скок в първия месец практически изчезнаха. Не очакваме сериозни сътресения или изненади по тази линия. Срокът за засилен контрол и двойно етикетиране остава 8 август, както е предвидено в Закона за въвеждане на еврото”, добави Методиев.

"Българските институции са на място – ежедневно се провеждат проверки. Има вече издадени актове и наказателни постановления. Важно е да се отбележи, че към момента няма нито един регистриран сигнал за обжалване на актове на Националната агенция за приходите или Комисията за защита на потребителите, което показва, че институциите вършат своята работа”, каза още зам.-министърът на финансите в оставка.

“За периода от 19 до 23 януари в Български пощи са осъществени 24 172 броя операции на обща сума от около 47 млн. лева. В Северно централен район са изплатени суми с най-висока стойност – около 11 млн. лева. В Южен централен район – 9 млн. лева, в Западен регион – 9,5 млн. лева”, добави председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов.

Той призова граждани и търговци да не обменят пари в пощенските клонове в малките населени места, защото пощите не са банки.

“Нека да не се използват пощите в ролята на банки“, добави той и обясни, че наличностите на евро в клоновете са съобразени с броя на населението.

Иванов отправи и още един призив: Да не даваме ухо на повърхностни информации, които са извън всякакво икономическо мислене и много често неверни.

“В момента пазарът в България е в нормално ниво и добра кондиция, от нас зависи колко по-рационален би могъл да бъде“, обърна се Иванов към потребителите.