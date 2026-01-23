Еврото, цените, поскъпването: Трябва да правим разлика между картел и спекула

Повече от 20 дни вече се разплащаме с новата валута, а случаите на необосновано завишени цени и некоректно превалутиране продължават. На този фон продължават дебатите около мерките в закона "Антиспекула".

По думите на Богомил Николов от Асоциация “Активни потребители” това е закон, който ще създаде спекула.

“Не знам откъде я извадихме от нафталина тази дума "спекула". За спекула се говореше прeди 35 години в края на социализма. Забравихме за този термин. Уморих се да обяснявам, че това, което защитава потребителя, е конкуренцията. Всеки търговец има право да бъде спекулант, в смисъла, който се влага сега, да определя цените. Ако ги вдига, те не могат да издържат, защото конкурентът ще направи нещо по-добро", обясни Николов в студиото на "България сутрин".

Той е категоричен, че който търговец опита да вдигне цените, ще загуби оборот.

Закон "Антиспекула"

Той го определи като "неуместен" и отбеляза, че при надценки големите магазини може и да издържат, но малките ще затворят. “От само себе си ще се получат дъмпингови цени. В квартала имаме 5-6 малки магазина, до 6 месеца от тези 5 ще остане един. Дефицитите са следващият ефект. Също така винаги, когато има натиск за цената, идва изкушението да замениш по-скъпа съставка с по-евтина. Ще започнат да слагат заместители", убеден е Николов.

Проверките на НАП

Експертът коментира акциите на НАП и сигнала за тройно увеличение на цени във фризьорски салон в Бургас след въвеждане на еврото. "Не сме недоразвити, че да не отидем при съседния фризьор, ако и тя е вдигнала 3 пъти - това вече е картел", коментира Николов.

В ефира на Bulgaria ON AIR той даде пример за картел определянето на минимална цена на таксиметровите услуги: "Няма нужда от долна граница, слушат таксиметровите шофьори, за да не отидат да протестират. Това е картел в общинския съвет с вдигане на ръка".

По-евтини стоки

Богомил Николов очерта основния проблем пред потребителите - страдат от информационен дефицит. "Те трябва да имат информираност, за да могат да въздействат на пазара. Търговците гледат един от друг. Дори надолу може да тръгнат цените, гледайки конкурента, за да привлекат търсене", убеден е представителят на Асоциация "Активни потребители".

Той призова малките производители да се кооперират, за да получават по-добри цени от търговските вериги.

