Владимир Иванов: Изтеглени са 58% от левовете, проблемите с еврото изчезват

„За превалутирането през последната седмица няма сигнали за нелоялна търговска практика. Проблемите, които ги имаше първите 10 дни от януари месец изчезват и всичко върви синхронизирано и в добър порядък“. Това заяви председателят на Координационния съвет за еврото и председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата Владимир Иванов на брифинг в Гранитна зала на Министерски съвет.

Иванов призова обществото да не чака последния момент, за да превалутира левовете си евро. На 31 януари 2026 г. приключва плащането в лева, като от 1 февруари плащането ще е само в евро.

Изтеглените пари от БНБ са над 58% от паричния агрегат. До края на месеца ще има добра захранка с евромонети.

От 12 до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции от „Български пощи“. Няма сигнали от клиенти и служители на пощите за разлика от първата седмица на януари. Правителството е отпуснало допълнително и 25 млн. евро на пощенските станции за обмяната на левовете в евро.

Владимир Иванов допълни, че извършените проверки от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са 164, като са издадени 34 преписки, издадени са 5 наказателни постановление и 26 споразумения.

„В резултат на проверките на НАП в периода 5-18 януари 2026 г. са извършени 2774 проверки в 626 магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга, 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения по Закона за въвеждане на еврото, образувани са 107 преписки, 26 са издадените наказателни постановления“, отчете председателят на Координационния съвет за еврото.

Владимир Иванов посочи, че има стабилитет на международните цени. „На международния пазар нищо ново. Абсолютно стабилизиране на цените на какаото, кафето и има стабилно пазарно равновесие“, увери той.

Потребителската кошница е пораснала с 1.50 евро, като стойността й към момента е 53 евро. „Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а има нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви в много добри темпове и е в много добро състояние“, успокои Владимир Иванов.

Той посочи, че има само единичен проблем с въвеждане на еврото в софийско село до Мрамор, като там има завишаване на цените. Владимир Иванов се закани, че за такива своеволия контролните органи и регулатори ще реагират.

„Има доста търговски субекти, които предпочетоха да имат добра търговска практика, а не лоша“, каза още Владимир Иванов.

От своя страна главният касиер на Българската народна банка (БНБ) Стефан Цветков добави, че няма регистрирани случаи на касата на БНБ с надраскани евробанкноти.