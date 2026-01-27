Ще ограничим ли вредните напитки с въвеждането на данък?

Експерти предлагат въвеждане на данък върху подсладените напитки с цел превенция на хроничните заболявания.

Доколко подобна мярка би ограничила консумацията на безалкохолните и ще даде ли нужния здравен ефект?

Ще ограничим ли вредните напитки?

"Основният негативен ефект идва от захарта или подсладителите. Метаболитни заболявания, захарен диабет, кариеси... Много зависи от количеството и честотата, с която се консумира. Не целим да налагаме нещо насила. Трябва да увеличим информираността на родителите и децата - да знаят какви са рисковете", каза диетологът д-р Анна Йорданова в "България сутрин".

Тя съобщи, че 18% от децата между 6 и 9 години консумират повече от три пъти седмично, което е доста често. 30% от децата над 15 години консумират всеки ден. В световен мащаб това са 238 млн. деца.

Икономистът от ИПИ Лъчезар Богданов посочи, че това е облагане на дадена стока, която се произвежда в България.

"Има ли очакване колко ще се събере и за какво ще се харчи? Колкото повече повишавате цената, съответно с някакъв данък, толкова тя става по-недостъпна и се потребява по-малко. Ако се обложи конкретна стока, ако хората търсят този вкус и не си променят навиците, те ще намерят заместител при други стоки със сходен ефект", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Богданов отбеляза, че осем от 27 страни членки на ЕС прилагат такъв данък.

"Някои данъци са с незначителен размер и почти не променят крайната цена, те са чисто фискални. Има страни с 10-20 цента на литър. Ако се прави нещо, трябва да има здрав разум преди това", уточни той.

Икономистът даде пример с Дания, където данъкът се заобикаля с внос от съседни страни и потреблението не спада. Вариантът вреди единствено на местните производители.

"Франция и други държави от ЕС намаляват чрез закон количеството захар, което трябва да се съдържа. Когато се вкарва закон, трябва да важи за всички, не за единична марка. Прекалено бързо може да се изпият 250-300 калории, малко по-трудно може да се изядат", разясни д-р Анна Йорданова.

"Децата масово идват при мен с високо кръвно налягане - на 10-11 години са със 130 на 90.

Винаги сме гледали да сме в абсолютните норми, когато става въпрос за дете", алармира диетологът.

"Видяхме какво се случи с цигарите. Дори с тези брутални картинки... Пушачите това не ги интересува. Абсолютно свободно си стоят картинките", каза още д-р Йорданова.

Тя изтъкна, че енергийните напитки имат множество негативни ефекти върху незрелия организъм.

"Системата съществува, за да има по-здрави хора. Много лесно е да кажем: "Дайте да обложим нещо вредно и ще даваме парите за благородни каузи". Трябва да има мултидисциплинарен панел от специалисти, които да кажат: "Имаме проблем, предизвикан от консумацията на твърде много захар. Дайте да намерим решения". Най-лесният начин е "дайте да го обложим с данъци", коментира още Лъчезар Богданов.