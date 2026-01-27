Румен Радев се срещна с инвеститори на система за оптични кабели в Черно море

Президентът (2017 – 2026 г.) Румен Радев се срещна днес с представители на компании, основни инвеститори в проекта Kardesa за изграждането на система от оптични подводни кабели в Черно море, която да свързва България, Турция и Грузия, а впоследствие и други държави от региона. Това съобщиха от пресофиса на Радев. В срещата са участвали представители на Deutsche Telekom, Vodafone и AzerТelecom.

Изграждането на центрове за данни в България и дигиталната свързаност бяха сред приоритетите му и през двата му мандата като държавен глава и Радев подчерта, че ще продължи да работи и в бъдеще за развитието на потенциала на България в тези сфери, се посочва в съобщението. Стратегическото разположение на България между Европа и Азия създава възможности за осъществяването на проекти в областта на свързаността с висока добавена стойност, каза също Румен Радев, цитиран от пресофиса.

В съобщението се отбелязва, че проектът Kardesa утвърждава ролята на България в рамките на стратегическия дигитален коридор и създава предпоставки за развитието на страната като основен дигитален и ИТ център в Централна и Източна Европа. Проектът е от ключово значение и за последващото създаване на големи центрове за данни, дигитални технологии и развитието на екосистема на взаимодействие между различни технологични компании.

На 23 януари Конституционният съд прекрати правомощията на Румен Радев като държавен глава поради подадената от него оставка и по-късно същия ден той напусна институцията.