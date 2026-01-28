IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пловдивска област е в грипна епидемия от днес

Мерките ще са в сила до 6 февруари

28.01.2026 | 07:50 ч. 1
БГНЕС

Пловдивска област е в грипна епидемия от днес заради увеличения брой на заболели от грип и остри респираторни заболявания. Учениците преминават към обучение в онлайн среда.

Според заповедта мерките ще са в сила до 6 февруари, каза директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Аргир Аргиров: 

"Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Лечебните заведения за болнична помощ да приведат в изпълнение изготвените планове за действие в условията на грипна епидемия."

Спират се също свижданията. В яслите и в детските градини се засилва контролът. 

Училищата са подготвени за работа в електронна среда, увери Марияна Симеонова от Регионалното управление на образованието и припомни: 

"За учениците от 1. до 4. клас часовете са с продължителност 20 минути, от 5. до 7. клас, включително, са 30 минути и от 8. до 12. клас продължителността на учебния час е 40 минути.", допълни тя.

грип епидемия Пловдив
