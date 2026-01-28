IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НС събра кворум за начало на пленарното заседание

Електронното табло отчете 183 народни представители

28.01.2026 | 09:55 ч. Обновена: 28.01.2026 | 09:55 ч. 10
БГНЕС

За разлика от петък когато след три неуспешни опита да се събере кворум, днес депутатите успяха да се регистрират от първия път. Електронното табло отчете 183 народни представители. 

Приетата програма предвижда днес парламентът да разгледа на второ четене промени в Закона за Сметната палата, свързани със закриване на Комисията да противодействие на корупцията.

Надежда Йорданова от ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" поиска в програмата да бъде включен проект на декларация с призив за избор на нов главен прокурор. 

“Това е недопустимо, не отговаря на изискванията на правилника и няма доклад на комисия”, отговори председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Не беше прието и предложението на Божидар Божанов, също от  ПГ на ПП-ДБ, да бъдат разгледани промени в Закона за електронната идентификация.

По предложение на Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС депутатите решиха да удължат днешното си заседание до приемане на първо четене на Законопроект за общите изисквания за предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Това се случи Dnes

Народно събрание кворум депутати пленарно заседание Закон за Сметната палата главен прокурор ПП-ДБ Рая Назарян
