Инфлуенсъри и AI тласкат младите към опасни решения

Младежите все по-често се се доверяват на инфлуенсърите и следват препоръките им за здравословно хранене и спорт. От страна на инфлуенсърите това изисква по-голяма отговорност.

В предаването “България сутрин” Иван Неделчев, преподавател и фитнес инструктор коментира, че както всяка година, първите седмици на януари винаги са обзети от емоция и мотивация всеки да представи една по-добра версия на себе си.

“Това е грешен подход. Грижата за здравето е дългосрочен и научно обоснован подход. Мотивацията по време на празниците трябва да се превърне в дисциплина, дисциплината - в навик, навикът - в рутина", обясни Неделчев и е категоричен, че за два месеца няма как да влезем във форма, но можем да поставим устойчиво начало.

Социалните мрежи и здравето ни

Пред Bulgaria ON AIR Неделчев коментира, че социалните мрежи са инструмент, който контролира процесите, случващи се във фитнеса. “Те могат да бъдат полезни. Трябва всяко нещо, което гледаме, да пречупваме през призмата на науката, логиката и разума", посъветва инструктурът.

Неделчев съобщи, че най-много фалшиви новини има в сферата на това как да сме здрави и как да влезем във форма.

По думите на специалиста масовите въпроси от хората са какви хранителни добавки и стимуланти да приемат. "Влезе негативна тенденция да жертваме здравето си за сметка на дадена визия. Безразборно и неаргументирано хората си назначават лечения с опасен край", алармира гостът.

Неделчев е на мнение, че здравето е дългосрочен актив. “Известните хора, популярните личности, успешните спортисти е хубаво да излизат с ясни послания. По-малко да ги виждаме да рекламират съставки със съмнителен характер", препоръча той.

Рискът при използването на AI

Оказва се, че доста хора изграждат програми и се грижат за здравето си с помощта на изкуствен интелект - AI. Той ползва база данни от научния спектър, но и от много форуми, Facebook публикации и групи, предупреди Неделчев.

"Много хора, пиейки лекарства, изпадайки в паник атаки, в бърнаут, в тревожност, в липса на сън смесват лекарствата от лекаря със собствено лечение, препарати за отслабване и е много опасно", коментира Неделчев.

Според него сънят е най-качественото възстановяване на организма - не се определя от продължителност, а от дълбочина. В първите 2-3 часа тялото възстановява физиологията. По-важно е колко качествено спим, обърна внимание Неделчев.

Гледайте видеото с целия разговор.