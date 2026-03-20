BGONAIR Live Новини Днес | 34

ЕС настоява за минимална възраст за потребителите на социалните мрежи

Лидерите на Евросъюза приеха заключения на срещата си

20.03.2026 | 09:11 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Лидерите на Европейския съюз искат въвеждането на изискване за минимална възраст за потребителите на социалните платформи като "ТикТок" и "Инстаграм", предаде ДПА.

Минималната възраст за достъп до социални медии се счита за важна за защитата на непълнолетните според заключенията, приети на снощната среща на високо равнище ЕС в Брюксел.

Според документа поверителността и националните компетенции трябва да се зачитат. Държавите членки призоваха Европейската комисия да приложи Акта за цифровите услуги и неговите насоки за защита на непълнолетните.

Усилията за техническо прилагане на такива възрастови прагове неизбежно биха включвали самите платформи. Определянето и прилагането на такива правила обаче е изключително в правомощията на Европейската комисия.

Противно на някои предложения, които в момента се обсъждат в Германия, отделните държави членки няма да могат да налагат допълнителни задължения на големите платформи, като например проверки на възрастта. Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС".

Свързани статии

Решенията дали и до каква възраст социалните мрежи трябва да бъдат ограничени за непълнолетни лица могат да останат в рамките на националната компетенция.

Държавите от ЕС също така потвърдиха, че системите с изкуствен интелект, които позволяват създаването на интимни изображения без съгласие или материали за сексуално насилие над деца, трябва да бъдат забранени.
(БТА)

 

