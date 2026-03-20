Как Мъск използва Starlink, за да промени света?

Нестабилната, бързо развиваща се американско-израелска атака срещу Иран има много различен характер от ожесточаващата война в Украйна. И от двата конфликта обаче едно развитие става все по-ясно: Starlink, сателитната интернет система на Илон Мъск, се превърна в най-важния стратегически бизнес на Земята.

А Мъск, който притежава приблизително 40% от компанията майка на Starlink, SpaceX, и контролира 80% от правото на глас, има ниво на геополитическо влияние, безпрецедентно за корпоративна фигура.

"Няма реален паралел със Starlink", казва Алп Токер, директор на NetBlocks, независим глобален интернет монитор. "Вероятно няма еквивалент в съвременната история. Може да се твърди, че хората са еднакво зависими от AWS (Amazon Web Services, компания за облачни изчисления), но тя няма същия политически аспект.“

След месеци на бавен руски напредък, украинският президент Володимир Зеленски обяви в неделя, че Украйна е възвърнала 168 квадратни мили и е осуетила планирана руска офанзива. "Пролетната кампания, както беше планирана, се провали в тази пролет за руснаците; те не успяха да напреднат“, каза Зеленски пред репортери.

Според Института за изследване на войната (ISW), мозъчен тръст със седалище във Вашингтон, окръг Колумбия, един от факторите за скорошната устойчивост на Украйна може да са комуникациите на бойното поле.

На 1 февруари Мъск изключи сателитния си интернет Starlink в Украйна за всички, с изключение на операторите, одобрени от украинското правителство, лишавайки руските подразделения, които са използвали системата, за комуникация помежду си и насочване на своите дронове. Според анализ на Kentik, фирма за мрежова инфраструктура, трафикът на Starlink в Украйна е спаднал със 75% след изключването, което означава, че три от всеки четири терминала са били в руски ръце.

"Starlink стана критичен и за двете страни в тази война, а блокирането на руските терминали на 1 февруари имаше критични последици на бойното поле през последните седмици“, казва Кристина Харвард, заместник-ръководител на екипа за Русия в ISW.

"Невъзможността на Русия да използва своите Starlink терминали също влоши ситуационната им осведоменост и усложни командването и контрола им. Украйна успя да се възползва от тези руски уязвимости на бойното поле. Украинските контраатаки там бяха доста успешни напоследък, като Украйна освободи повече територия, отколкото загуби през последните седмици".

Имаше и съобщения, че Кремъл е забранил на силите да използват Telegram, системата за съобщения, поради опасения, че е била компрометирана. Според един руски военен блогър "блокирането на Telegram вероятно ще влоши руското командване и контрол и ще изостри съществуващите проблеми с комуникацията, с които руските сили се борят след блокирането на Starlink на 1 февруари“.

Starlink стартира през 2015 г. като дъщерно дружество на SpaceX, частната ракетна компания на Мъск, която вече изстрелваше спътници за правителствени клиенти. Целта беше проста: да се осигури бърз и сравнително евтин достъп до интернет на труднодостъпни места. Първите 60 спътника бяха изстреляни през 2019 г.

"Смятаме, че това е ключова стъпка по пътя към създаването на самоподдържащ се град на Марс и база на Луната“, каза тогава Мъск. Оттогава системата се превърна в спасителен пояс за отдалечени популации, от изследователски бази до отдалечения остров Питкерн.

Междувременно в Иран Starlink е жизненоважен инструмент за заобикаляне на правителствените ограничения. В седмиците преди настоящите военни действия между САЩ и Израел, иранският режим брутално се разправи с протестиращите, убивайки хиляди. В началото на януари той спря интернет. Приемниците на Starlink обаче са малки колкото лист хартия А3, свързват се с хиляди спътници в ниска околоземна орбита и могат да заобиколят конвенционалната инфраструктура.

Докато правителствата могат да изключат традиционните мрежи, които разчитат на кабели, кули и друга национална апаратура, директната връзка на потребителите на Starlink с въздушни спътници е много по-трудна за контролиране.

Starlink е забранен в Иран, както от правителството, така и от американските санкции, но контрабандистите са намерили начини да пренасят устройствата през границата. Смята се, че в страната има до 30 000 терминала, в сравнение с едва 200 преди четири години.

"Контрабандата на Starlink започна през 2022 г., когато Илон Мъск и Държавният департамент направиха така, че Starlink да може да работи в Иран“, казва човек, замесен в случая.

"Поради санкциите контрабандата винаги е била част от иранския живот. След избухването на 12-дневната война миналия юни, чиниите на Starlink бяха специално забранени в Иран, с тежки наказания, а колите, влизащи и излизащи от градовете, бяха претърсвани. Правителството помоли хората да се доносят един друг, да докладват за всякакви наблюдения на чинии.

Докато иранският режим предприемаше репресии тази година, протестиращите използваха Starlink, за да излъчват новини към външния свят. През февруари руски и ирански служители се оплакаха до ООН от Starlink, като Техеран заяви, че "незаконната експлоатация“ на системата нарушава националния суверенитет и представлява "неразрешено военно използване на търговска сателитна мега-съзвездие“.

Защо Starlink е полезен?

Ферейдун Башар, изпълнителен директор на ASL19, организация за цифрови права, фокусирана върху Иран, казва, че търсенето е повишило рязко цените на приемниците на Starlink.

"Сега те са се повишили до около 3500 долара всеки; само преди месец бяха около 2000 долара“, казва той и добавя: "Все повече хора планират и се подготвят за момента, в който интернетът ще бъде спрян отново, а Starlink се оказа един от най-ефективните инструменти.“

Не само протестиращите са намерили Starlink за полезен. Тази седмица иранска хакерска група, наречена Handala, използва друга платформа на Мъск, X, за да обяви ответна "кибероперация“ срещу атаките на САЩ и Израел. Според съобщенията, за целта е използван Starlink. Акаунтът е закрит скоро след това, но епизодът показва дилемата, пред която е изправен Мъск, отявлен защитник на свободата на словото, който сега има огромно влияние.

Експерти казват, че дизайнът на Starlink го прави особено полезен във война.

"Starlink предоставя две основни неща във военен контекст“, казва д-р Томас Уитингтън, член на Кралския институт за обединени служби (RUSI), мозъчен тръст в областта на отбраната.

"Първо, той осигурява комуникации по бойното поле. Можем да използваме мобилни телефони в ежедневието заради инфраструктурата около нас. Когато военните се разполагат, те трябва да вземат всичките си комуникации със себе си. Не само радиостанции, но и мрежата, която им позволява да работят. Военните радиостанции обикновено могат да комуникират само докъдето погледът може да види, около пет или десет километра, така че Starlink става много привлекателен за използване за военни комуникации на дълги разстояния.

"Другото нещо, за което се използва Starlink, са дроновете. Ако искате дрон да пътува на дълги разстояния, ви е необходим начин да изпращате команди до него и да получавате информация обратно. В сравнение с други системи, Starlink има няколко трика, които го правят уникален. Първо, той може да пренася големи количества данни, така че можете да изпращате видеоклипове, което е полезно за командир. Второ, трудно е да се заглуши, защото сигналът е изключително тесен".

Но Starlink е политически обвързан много преди неотдавнашното си затваряне. Мъск активира услугата в началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. в отговор на искания от правителството на Зеленски. По-късно същата година Мъск заяви, че е похарчил 80 милиона долара (60 милиона британски лири) "от собствения си джоб“, за да я осигури. През септември 2022 г., в отговор на искане от Антъни Блинкен, държавния секретар на САЩ, Мъск активира Starlink в Иран.

Биография на Мъск от 2023 г., написана от Уолтър Айзъксън, също твърди, че той е изключил услугата по време на украинска операция близо до Севастопол. "Имаше спешно искане от правителствените власти да активират Starlink чак до Севастопол“, каза Мъск в отговор на X. "Очевидното намерение беше да се потопи по-голямата част от руския флот на котва... Ако бях се съгласил с искането им, SpaceX щеше да бъде изрично съучастник в голям акт на война и ескалация на конфликта".

Последното действие на Мъск, ограничаване на терминалите, така че само тези в „белия списък“ на украинското правителство да могат да работят, бележи по-твърда линия от тази, която е заемал преди. В разговор с BBC един украински оператор на дронове оцени, че ходът е намалил руския нападателен капацитет с 50%.

Засега Starlink остава единствената сателитна мрежа, работеща в голям мащаб на съвременните бойни полета. А нейният непостоянен шеф има силата да оформя не само кой има достъп до широколентов интернет в селските райони, но и съдбата на народите.