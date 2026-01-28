IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НС прие строги правила за използването на атракциони от деца

Караджов: Ще изградим европейски модел за безопасност

Народното събрание въведе строги правила за атракционните услуги. Повод за тях даде смъртоносният инцидент от миналото лято, когато дете загина, след като падна от парашут, теглен от лодка, в морето край Несебър.

След промените всички търговци, които предоставят подобни услуги, ще трябва да бъдат включени в публичен регистър, да осигуряват застраховка "злополука" за клиентите и да преминават редовни проверки от акредитирани органи.

С новите правила се въвеждат задължителни планове за безопасност и обучение на персонала, както и за контрол на съоръженията преди пускането им в експлоатация. Нарушителите ще подлежат на глоби до 100 000 лв. и отнемане на регистрацията.

Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов заяви, че това е първият закон, който регулира цялостно предоставянето на атракционни услуги.

"Приемането на този закон ще позволи на България да изгради европейски модел на безопасност за всички атракционни дейности, от увеселителните паркове до въздушните и морските развлечения", каза министър Караджов.

