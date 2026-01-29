Ваня Григорова: Назначават тролската ферма, съкращават под натиск в СО (ВИДЕО)

В администрацията на Столична община се съкращават хора под натиск. Това заяви общинският съветник от БСП в Столичен общински съвет Ваня Григорова.

Тя говори за новата структура на общината.

Всичко, с което се хвали кмета Терзиев, се извършва от общински служители, които са и държавни. Видях заповедта за съкращаване, каза още Григорова и съобщи, че сред съкратените има и бременни жени.

Знаете ли колко много хора ще осъдят Столична община, попита Григорова. Крайно неприемливо е 50 човека от Общински приходи да бъдат съкратени и в същото време да се открива нов отдел PR и маркетинг с 11 човека, каза още Григорова. Тя добави, че "някой си назначава тролската ферма в Столична община".

"Реже се живо месо. Защо това се прави противозаконно? Защо от днес за утре се освобождава бременна служителка? Тези хора се принуждавани да подписват, че го правят по взаимно съгласие и не могат да получат нормално обезщетение“, съобщи тя.

Григорова заяви, че не може СО да бъде пример за некоректен работодател. А напротив - трябва да покажете пример как се спазва законодателството.

Лидерът на "Спаси София“ Борис Бонев потвърди твърденията на Григорова и каза, че до него е достигнала същата притеснителна информация.