Гей двойката, която разбива бариерите в католическа Полша

Когато Ришард Зьобро и съпругът му Томаш Квьетко-Бебновски излязоха от службата по вписванията в родния си град Вроцлав миналата седмица, те бяха посрещнати от приятели и доброжелатели с знамена на дъги и цветя. Но овациите на техните поддръжници бяха прекъснати от десни демонстранти, скандиращи "konstytucja", позовавайки се на полската конституция, която стриктно определя брака като съюз само между мъж и жена.

74-годишният Зьобро и 71-годишният Квьетко-Бебновски, които се ожениха във Виена миналата година, бяха първата еднополова двойка в Полша, която успешно регистрира брака си без отделна съдебна битка.

"Нашият брак не представлява заплаха за никого", каза двойката, която се запознава по време на случайна среща в магазин преди 48 години. "Това е просто съзнателно решение, засягащо живота на двама възрастни." Зьобро добавя: "Това, което е важно за нас, е, че сега имаме същите пенсионни права, социално осигуряване и права по време на болест като хетеросексуалните двойки. Става въпрос за равни права."

Регистрацията на брака им стана възможна едва след решение на Европейския съд (ЕС) през ноември миналата година

Друга полска гей двойка, която се омъжи в Берлин през 2018 г., обжалва пред съда, след като местните власти в родния им град Варшава отказаха да препишат удостоверението им за брак, позовавайки се на полската конституция. Но съдиите в Люксембург постановиха, че всички държави-членки на ЕС трябва да признаят еднополовите бракове, сключени в други държави-членки на ЕС, и да предоставят на двойките съответните им брачни права.

Докато двойката, която е в центъра на делото на Съда на ЕС, трябваше отново да се обърне към Върховния административен съд на Полша, преди да бъде разпоредено признаването на брака им, Зьобро и Кветко-Бебновски бяха пощадени от подобно изпитание.

"Мъдрият ръководител на нашата служба по вписванията реши, че ще уважи молбата ни, защото съдебните решения трябва да бъдат признати за съдебна практика", обяснява Зьобро пред The Times. "Сега постигнахме това, което искахме, по по-нормален начин, без обвинения и жалби до съдилищата - така че със сигурност има известен напредък."

Случаят може да е първа стъпка към равенство в брака, но в дълбоко католическа Полша въпросът за правата на ЛГБТ остава мощен политически фокус.

Президентът Навроцки каза на избирателите в предизборната си кампания миналата година, че ЛГБТ общността "не може да разчита на мен да се занимавам с техните дела", а Ярослав Качински, лидер на националистическо-консервативната партия "Право и справедливост", която беше на власт в Полша до 2023 г., нарече преследването на правата на гейовете "заплаха за полската идентичност".

Полският премиер Доналд Туск заяви, че ще гарантира спазването на решението на Съда на ЕС и се извини на двойките, които са се чувствали "отхвърлени или унизени" от липсата на признание за връзката им.

"Държавата се е провалила в това отношение в продължение на много години", каза Туск. Той обаче добави, че новото развитие няма да отвори път към осиновяване за еднополови двойки, което остава незаконно в Полша.

Базираната във Варшава ЛГБТ група Homokomando похвали "смелостта" на служителя от Вроцлав, който е издал удостоверението на двойката миналата седмица, и призова повече полски еднополови двойки да приемат успеха си като сигнал да се оженят в чужбина.

"Всички останали власти в Полша трябва да действат по същия начин", се казва в изявление на групата. "Удостоверението си е удостоверение; законът си е закон. Той трябва да се прилага и това е всичко."

Зьобро и Кветко-Бебновски също се надяват, че регистрацията на брака им ще изпрати положителен сигнал към други двойки

Зьобро, заклет преводач (човек, който работи с официални документи) между полски и немски, скоро ще пътува до Дрезден с друга полска гей двойка, която планира да се ожени там и впоследствие съюзът им да бъде признат в Полша.

"Нека го направим стъпка по стъпка. Просто трябва да се опитате да преодолеете тези пречки с наличните законови средства", казва Зьобро. "Официално ни казаха, че е невъзможно да регистрираме брака си. Но сега имам съпруг и съм съпруг - и сме изключително щастливи от това."

Когато миналата седмица бяха посрещнати с виковете "конституция" пред службата по вписванията, Кветко-Бебновски отговори със собствено скандиране.

"Конституцията ни позволява да направим това", извика той, държейки брачното си свидетелство в едната ръка и роза в другата. "Най-накрая законът е на наша страна!"