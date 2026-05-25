Кремъл отговори на призива на Звягинцев от Кан: Не е твоя работа

Песков няма да предаде думите му на Путин

25.05.2026 | 18:00 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Кремъл заяви, че режисьорът Андрей Звягинцев "няма право" да призовава за край на войната на Русия с Украйна.

На 23 май Звягинцев спечели Голямата награда на филмовия фестивал в Кан за филма си "Минотавър". От сцената режисьорът се обърна към руския президент и го помоли да предаде следните думи на Владимир Путин:

"Сложете край на това клане. Целият свят го чака."

На брифинг на 25 май прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви пред репортери, че лично той няма да предаде думите на Звягинцев.

"Не мисля, че някой ще направи това", каза той, цитиран от Meduza. "Звягинцев никога не е осъждал кървавото клане, извършено от киевския режим в Донбас. От 2014 г., когато започна войната, ако го беше направил тогава, вероятно щеше да има право да гласува. Но сега няма."

Песков също така повтори, че Кремъл не е гледал филма "Минотавър".

Филмовият критик Антон Долин написа в рецензията си за Meduza заяви, че "Минотавър" е "първият пълнометражен филм за Русия от ерата на "специалните военни операции".

Руските телевизионни канали не съобщиха, че режисьорът Андрей Звягинцев е получил Голямата награда на филмовия фестивал в Кан.

Тагове:

Андрей Звягинце Минотавър Кан Дмитрий Песков Кремъл Русия
