Как да се доверите отново на мъжете, ако са разбили сърцето ви неколкократно: 6 начина

Хората правят някои ужасни неща един на друг, но това не променя факта, че вероятно искате някой да ви обича. Ако усещате, че подценявате мъжете и/или не ги уважавате достатъчно – възможно е да не получите любовта, за която копнеете. Може би са ви разбивали сърцето веднъж или няколко пъти?.

И все пак, за да получите нещо, първо трябва да осъзнаете, че то съществува. Ако не вярвате, че надеждните мъже са някъде там и съществуват, защо бихте продължили да ги търсите? Ако искате да намерите любов, ще трябва да промените изцяло перспективата си.

Ако таите негативни нагласи за това какво искат мъжете и кои са те, това вероятно ви създава проблеми в създаването на здравословна връзка с някого, който дълбоко ви обича. Така че е полезно да се откажете от историята, че някак си спите с врага и да започнете да цените мъжете.

Ето няколко реалистични начина да се доверите отново на мъж, след като сърцето ви е било разбито:

1. Оставете настрана представите си за това как, според вас, се държат мъжете

Наблюдавайте какво правят. Забележете многобройните добри дела, които много мъже извършват всеки ден, точно пред очите ви. Започнете да ги забелязвате. Започнете да ги цените. Ще привлечете още от тези преживявания към себе си.

Сетете се за всички кавалерски постъпки, на които сте ставали свидетели, дори и да са от непознати мъже. Сетете се за всички уважителни неща и комплименти, които сте получили от различни мъже, дори и да не са били романтични с вас, като например колеги, приятели, треньори, съседи, шефове, учители.

Често не отдаваме достатъчно признание на мъжете за техния положителен принос. Изследванията обясняват как всяко поведение, което не е подкрепено, изчезва. Искаме ли мъжката доброта да изчезне? Със сигурност не. Ето защо е необходима силна доза признателност.

2. Избягвайте да обобщавате лошите си преживявания

Изключително важно е, когато имате лошо преживяване с мъж, като насилие, изневяра или ужасна връзка, да не започвате да правите обобщения за мъжете като група. Това може да бъде особено трудно, ако сте имали лошо детство или нестабилни отношения с баща си.

Психологът Дженифър Ото обяснява: „Когато травматични цикли и модели на взаимоотношения от миналото се повтарят несъзнателно в настоящето, това може да увеличи емоционалния стрес, да допринесе за физически симптоми, да окаже допълнително напрежение върху връзката, да доведе до нездравословно поведение за справяне и понякога да причини повторна виктимизация на оцелелия.“

Това има най-големи последици за вашето бъдеще. Трябва да поставите вината изцяло върху раменете на мъжа, който ви е измамил или малтретирал. Само защото сте имали лошо преживяване с един (или двама), не означава, че всички са виновни. Ако имате нужда да се излекувате, положете усилия, за да стигнете до точката, в която да не сте огорчена. Това ще направи бъдещите ви връзки по-добри.

