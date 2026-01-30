Гръмнал бойлер уби 28-годишен мъж в Свищов

Мъж на 28 години от Свищов е загинал при битов инцидент с бойлер.
От пожарната съобщиха, че вчера към 18 ч. е получен сигнал за битов инцидент със съдове под налягане без взривоопасни газове в сутеренно помещение на жилищна кооперация в Свищов на ул. „Кирил Д. Аврамов“.
Причините за инцидента са в процес на установяване.
Съседите на загиналия мъж разказаха, че има срутени стени на помещението, в което е станал инцидентът.