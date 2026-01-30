"Възраждане" скочиха срещу "чат контрола" на Брюксел, отнемат се свободи

От „Възраждане“ излязоха с декларация срещу т.нар. регламент за "чат контрол“, който определиха като скрита заплаха. Докато се занимаваме с ежедневните политически боричкания, в Брюксел се вземат решения, които ще променят смисъла на думите „свобода“ и „суверенитет“, заяви депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев, който прочете декларацията от парламентарната трибуна.

Той отбеляза, че в България няма широк обществен дебат по темата. Защо правителството и медиите не обсъждат това, което засяга всеки смартфон, всеки чат и всяка лична снимка, попита Славчев. Това е въпрос на национален интерес, защото застрашава не само индивидуалната свобода, но и суверенитета на България в дигиталното пространство, заяви той.

Депутатът от „Възраждане“ отбеляза, че оригиналният проект през 2022 г., "който е предвиждал масово следене", е бил отхвърлян няколко пъти заради огромно обществено недоволство в цяла Европа. „Днес ни убеждават, че новата версия, одобрена през ноември 2025 г. в Съвета на Европейския съюз, е „по-добра“ и „по-сигурна“. Това е заблуждение под формата на Троянски кон“, коментира той.

Под етикета "доброволно съгласие и рискова оценка", Брюксел изгражда инфраструктура за перманентно масово наблюдение, смята Славчев. Според критики от експерти, макар и задължителното сканиране на криптирани съобщения да е отпаднало, регламентът все още позволява доброволно сканиране, което на практика ще се наложи от технологичните гиганти. Това е стъпка към свят, в който всяко съобщение може да бъде проверявано от алгоритми без съдебен контрол, каза той.

Ангел Славчев изреди какво е неприемливо в този регламент – край на дигиталната неприкосновеност, "смърт" на анонимността и разбиване на киберсигурността.

Доброволността в този закон е циничен капан, тя принуждава технологичните компании сами да въвеждат модерация, прикачване, и да оценяват рисковете от употреба на техните услуги, коментира той. Ако не се съгласите съобщенията ви да бъдат сканирани, ще ви бъде забранено да изпращате снимки, видео или линкове, посочи Славчев. По думите му, това е дигитално изнудване и превръща личната кореспонденция в обект на автоматизирано претърсване от изкуствен интелект.

За да защитят децата, въвеждат задължителна проверка на възрастта за всеки потребител на услуги, които могат да се използват за сексуално изнудване или разпространение. Това означава, че за да отворите имейл, чат или социална мрежа, ще трябва да качите лична карта, да преминете през лицево разпознаване или биометрична идентификация, каза Славчев. По думите му, тийнейджърите под 17 години ще бъдат де факто изолирани от дигиталния свят, ако не преминат през тези "драконовски проверки".

Натискът за заобикаляне на криптирането от "край до край" – end-to-end encryption, създава "задни врати" в софтуера, дори ако сканирането е доброволно. Тези пролуки няма да останат само за полицията, те ще бъдат експлоатирани от хакери, чужди разузнавания и престъпни групи, смята Славчев.

Според нас предложението за т.нар. чат контрол отслабва сигурността на всички, без да гарантира реална защита. Това излага на риск не само личните данни, но и националната ни сигурност и икономическата конкурентоспособност, заяви депутатът от „Възраждане“. По думите му, това е мащабен пакет за цифров контрол, към който може да се включи още и дигиталното евро, ограничаването на парите в брой и цензурата.

Според Славчев има двоен стандарт в предложението. Докато всяка ваша семейна снимка ще бъде анализирана от алгоритми, европейските политици са изключени от това наблюдение под предлог на професионална тайна, посочи той. По думите му, този абсурд подкопава всякаква морална основа на регламента и показва, че целта не са престъпниците, а контролът над обикновените граждани.

Ние от „Възраждане“ ще се противопоставим на всеки опит за превръщане на България в част от тази дигитална система на тотален контрол, заяви Ангел Славчев. От партията настояват за защита на децата чрез целеви разследвания със съдебно разрешение, а не чрез масово следене. Истинската борба изисква ресурси за полицията, а не алгоритми, които грешат в 80% от случаите, посочи Славчев.

От „Възраждане“ настояха българското правителство "да спре да бъде мълчалив съучастник" в Съвета на Европейския съюз и да защити суверенитета на нашата държава и правата на нашите граждани./БТА