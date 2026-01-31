На изборите ГЕРБ ще представи визията си за модернизация на държавата

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обобщи в три отделни публикации срещите си на Срещата на върха на ЕНП в Загреб - с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис, с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович и с канцлера на Германия Фридрих Мерц. В постовете му темите са енергийната свързаност и газовите коридори на Балканите, обменът на опит около въвеждането на еврото, както и стратегически проект в отбранителната индустрия със "Райнметал".

В публикацията си Борисов акцентира върху ролята на България и Гърция в европейската енергийна инфраструктура и върху значението на газовите трасета през региона.

"България и Гърция са ключов газоразпределителен и транзитен фактор на европейската енергийна карта. 80% от компресорите на Балканите са изградени в България, а входните точки за голяма част от трасетата се намират на гръцките пристанища. Това заявих по време на разговора си с премиера на Гърция Kyriakos Mitsotakis в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб", пише Борисов.

Той определя Вертикалния газов коридор като стратегически проект и посочва очаквано увеличение на капацитета на българо-гръцката граница чрез две отсечки, които трябва да бъдат завършени до края на годината.

"Вертикалният газов коридор също е стратегически проект, който прави България и Гърция отворена врата към цяла Европа за втечнен природен газ от САЩ, Близкия Изток и други алтернативни източници. Информирах колегата Мицотакис, че на територията на страната ни до края на годината ще бъдат завършени две отсечки – Кулата – Кресна, която ще повиши капацитета за пренос на газ на българо-гръцката граница с 50% и Рупча–Ветрино, която ще повиши капацитета със 100%. Трасето е и поредната стъпка за диверсификация на енергийните източници на целия ЕС", допълва той.

Борисов добавя и транспортната свързаност като част от общата картина на регионалното партньорство, включително след влизането в Шенген.

"Поканих Кириакос Мицотакис да разгледаме заедно този стратегически проект. Още повече, че след откриването на новия пътен участък от Димарио (Гърция) до границата с България при Рудозем, връзките между нашите две страни са още по-лесни. Двамата подчертахме, че новото трасе е поредната важна стъпка към по-добра свързаност и устойчиво развитие на нашия регион. След влизането ни в Шенген подобни трасета значително улесняват търговията и движението на хора и стоки между България и Гърция", пише Борисов.

В края на поста си той отбелязва и теми от европейския финансов дневен ред.

"Поздравих колегата Мицотакис и за избора на гръцкия финансов министър Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата, който стана първият грък на тази ключова позиция. От своя страна Мицотакис поздрави страната ни за плавния преход към еврото", пише Борисов.

В другата си публикация Борисов посочва, че България и Хърватия работят заедно по ключови европейски теми и че отношенията между двете държави имат потенциал за още по-активно развитие.

"България и Хърватия работят заедно по ключови европейски теми и споделят опит и добри практики, особено когато става въпрос за икономическа стабилност. Отличните отношения между двете държави се развиват активно, включително в области като инвестициите и икономическото сътрудничество, където има значителен потенциал за растеж и обмен", пише Борисов.

Той уточнява, че това е акцент от срещата му с хърватския премиер, който е и домакин на форума на ЕНП.

"Товс подчертах по време на срещата си с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович, който е и домакин на Срещата на върха на ЕНП в Загреб", пише Борисов.

По думите му двамата са обсъдили и прехода към еврото, като Борисов описва първия месец от въвеждането му в България като плавен и подчертава ролята на регулаторите и контрола.

"Дамата обсъдихме и прехода на страните ни от националните валути към еврото. България преминава плавно през първия месец от въвеждането на еврото. По време на разговора подчертах, че регулаторите работят активно, извършват се постоянни проверки и има засилен контрол, за да се гарантира защита на потребителите. Това е ясен знак, че държавата е на мястото си и изпълнява своята роля, въпреки че правителството е в оставка", пише Борисов.

Той допълва и с оценката, която му е споделил Пленкович, базирана на хърватския опит.

"Колегата Пленкович ме увери, че опита на Хърватия с приемането на еврото преди година показва, че с добра предварителна подготовка, координация между всички институциите и активен контрол на правилата, преходът може да бъде успешен и без сътресения за гражданите и бизнеса", пише Борисов.

В третия си пост Борисов акцентира върху темата за отбранителната индустрия и върху проекта за съвместен завод за експлозиви и снаряди между България и "Райнметал", като го определя като стратегически пробив в двустранните отношения.

"С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места. Това заявих по време на разговора си канцлера на Германия Фридрих Мерц в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб. Двамата се обединихме около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия", пише Борисов.

Той добавя, че е информирал канцлера и за политическите цели на ГЕРБ за предстоящите парламентарни избори.

"Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване", пише Борисов.

И подчертава, че ориентацията към германските практики остава ключов принцип на партията му.

"По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите", пише Борисов.