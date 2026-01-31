IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 63

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в Бургас

Епицентърът е на 10 километра от Айтос

31.01.2026 | 21:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Бургас, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало днес в 18:17 часа.

Епицентърът е на 10 километра от Айтос, на 50 километра от Ямбол и на 330 километра от София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бургас земетресение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem