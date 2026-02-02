IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима пострадали, сред които и деца, след катастрофа между Ямбол и село Калчево

При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение

02.02.2026 | 20:09 ч. 0
Снимка: Pixabay/PublicDomainPictures

Заради катастрофа между бус и два леки автомобила временно е ограничено движението в участък от пътя между Ямбол и село Калчево. Инцидентът е станал около 17:30 часа, съобщиха от полицията. По първоначални данни има четирима пострадали, сред които и деца.

При сблъсъка един от леките автомобили и навлязъл в насрещната лента за движение, съобщи БТА. Пострадалите са транспортирани от екипи на спешна помощ за преглед и оказване на медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" в Ямбол.

Временно е ограничено движението по път II-53 от разклон Стара река до кръстовището за път I-7 поради ПТП, съобщиха от АПИ. Обход за леки МПС: по път IIII-5304 - Okoп - Кукорево - Ямбол и обратно. Движението се регулира от "Пътна полиция".

