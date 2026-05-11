Как Иран адаптира F-4 и F-5 за избягване на съвременната ПВО

В края на април беше потвърдено, че изтребител F-5E от трето поколение на иранските военновъздушни сили е извършил успешно бомбардировка срещу лагер Бюринг в Кувейт, прониквайки през многослойни американски и доставени от САЩ кувейтски противовъздушни системи и повдигайки сериозни въпроси относно ограниченията на тези защитни системи. Впоследствие в началото на май беше потвърдено, че по-тежкият и по-далекобойният еквивалент на F-5 в иранските военновъздушни сили, подобно остарелият F-4E, е бил използван за успешно проникване над Саудитска Арабия. Тази операция стана известна само защото доведе до сблъсък между F-4 и поне един изтребител F-16CJ на американските военновъздушни сили, при който F-16 не успяха да свалят иранския самолет, което им позволи да се върнат в Иран. Докладът повдигна възможността F-4 да са извършвали проникващи удари по-широко, пише MWM.

Иран експлоатира едни от най-слабо способните изтребители в света, като F-4 и F-5, които формират гръбнака на флота му, са закупени през 70-те години на миналия век и са самолети от времето на войната във Виетнам, които изостават с повече от две поколения от най-съвременните технологии. Неспособността на САЩ и техните стратегически партньори да противодействат на това, въпреки концентрирането на оборудване за въздушна война на стойност стотици милиарди долари около Иран, повдигна сериозни въпроси относно тяхната жизнеспособност. Способността на иранските изтребители да проникнат в тези защитни съоръжения вероятно е резултат от комбинация от множество фактори и би могла да окаже значително влияние върху хода на войната, тъй като флотът от изтребители допълва възможностите на по-силните арсенали на страната от дронове и балистични ракети.

Един важен фактор, който вероятно е подобрил значително способността на иранските изтребители да проникват във вражеското въздушно пространство, е унищожаването на американски и съюзнически радари за ранно предупреждение, което е възлизало на оборудване на стойност няколко милиарда долара. Това включва единствения в света модернизиран радар за ранно предупреждение AN/FPS-132 Block 5 извън Съединените щати, както и три мобилни радарни системи AN/TPY-2 в X-диапазон, всяка от които на стойност от 700 милиона до 1,1 милиарда долара, и множество по-малки системи. Въпреки че е потвърдено, че унищожаването на тази радарна мрежа значително е подобрило процента на успех на иранските удари с балистични ракети, то вероятно също така е намалило значително способността на САЩ и техните стратегически партньори да наблюдават съюзническото въздушно пространство. Усилията за компенсиране на това чрез увеличаване на полетите на „летящите радарни“ системи E-3 Sentry на ВВС на САЩ и Кралските саудитски военновъздушни сили в региона са били ограничени по успех.

Освен ограниченията на американската и съюзническата отбрана, други фактори за успеха на иранските проникващи удари може да отразяват усилията на иранските ВВС да компенсират недостатъците на своите изтребители. Един от тях, който често се тренира от ВВС по целия свят, за да компенсира липсата на стелт способности на изтребителите, е да се възприемат профили за следване на терена, летейки на ниска височина, за да се избегне откриване на далечни разстояния.

F-4 и F-5 нямат възможности за картографиране на терена,

което прави това много по-предизвикателно, но с ефективно пилотиране остава възможно. Друг фактор е, че обширността на саудитската и по-широката територия на Персийския залив може да позволи на самолетите да бъдат векторизирани бързо, като същевременно се избягват наземни системи и не се оставя достатъчно време на вражеските самолети да реагират. Това би могло да бъде особено ефективно поради унищожаването на радарите за противовъздушна отбрана, което ограничава възможността за по-ранно откриване на изтребители.

Друга съществена възможност е, че въпреки липсата на цялостна модернизация на своите изтребители от времето на Виетнамската война, Иран може да ги е подобрил с усъвършенствана съвременна система за борба, за да маскира присъствието им. Това би било далеч от безпрецедентно, като се има предвид, че индийските ВВС са използвали капсули за електронна война, за да защитят остарелите си изтребители МиГ-21 от откриване от F-15 на ВВС на САЩ по време на учения, докато руските изтребители Су-34 са използвали подобни капсули над Сирия, за да изчезнат от радарите на западните самолети. Докато способността на Иран да произвежда усъвършенствана система за електронна война остава под сериозен въпрос, е много възможно те да са били получени от стратегически партньори като Северна Корея или Китай.

Незабавният огън над Кувейт в началото на конфликта може да е довел до по-голяма предпазливост при атаки с изтребители, особено извън зрителните обсеги, като по този начин значително е разширил възможностите за извършване на проникващи удари. Иранските удари представляват най-значимото използване на изтребители от трето поколение във високоинтензивни бойни условия в епоха, в която такива самолети се използват от много малко страни, и във време, когато първите изтребители от шесто поколение в света са готови да влязат в експлоатация в Китай в началото на 2030-те години. Последиците от тези ирански операции са значителни и широкообхватни и повдигат много сериозни въпроси относно способността на САЩ и техните стратегически партньори да противодействат на по-способни флоти с усъвършенствани изтребители от пето поколение. Поръчките на Иран за усъвършенствани изтребители Су-35 от „поколение 4+“ и многобройните индикации, че е поръчал по-усъвършенствани руски стелт изтребители Су-57, повдигат вероятността неговият флот скоро да може да използва слабостите на отбраната на противниците си много по-ефективно.