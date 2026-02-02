Йорданов: Пеевски се превръща в затворена глава в политическата ни история

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) нямаше смисъл и си отиде, едва ли някой ще тъгува за нея, а Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политиката. Това зави пред БНР адвокат Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.

"Имаше част, която служеше за политическа репресия, но това, което се правеше, също е лишено от смисъл, защото то не носи никаква полза на хората, които използват по превратен начин държавните органи и регламентиращите дейността им закони", коментира той по отношение на КПК.

Според него не е имало смисъл от създаването на такъв орган и няма никаква яснота защо по този начин и точно сега е закрит:

"Едва ли някой ще тъгува за КПК и едва ли държавното управление ще понесе някакви щети от това, че липсва такава комисия".

По думите на Йорданов всички неблагополучия на управляващите в областта на правото и законотворчеството изхождат от това, че "към тях никога не са се присъединявали юристи от високо ниво и няма кой да им обясни как стоят нещата по отношение на законодателството, на прилагането на законите. Всичко е някак хаотично, правят се опити да се постигне някакъв резултат, а той определено не се постига. Управляващите, особено в тази сфера, винаги са изглеждали като Макс и Мориц".

Никакъв актив не е притежаването на архива на КПК, смята бившият министър на вътрешните работи:

"Говори се за влиянието на Пеевски в ДАНС, където отива част от архива на закритата комисия. Струва ми се, че Делян Пеевски се запътва към статута на затворена глава в политическата история на България, защото всички виждат как за тайнственото присъединяване към Съвета за мир на Тръмп той каза, че трябва да бъде ратифицирано, само че никой не реагира на това нещо. Допреди няколко месеца това беше немислимо. Вече едни такива думи и усилия остават незабележими и никой не се занимава с тях. ... Припомнете си как имаше време, когато той стоеше и сочеше към президентството, като викаше "Радев, уууууу". Сега много тихичък е станал в последните дни", коментира Йорданов.

Борбата с корупцията ще има по-голям успех, когато се създадат нормалните условия съдебната система да работи както трябва, подчерта той.