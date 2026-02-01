IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Президентът започва консултации с парламентарните групи във вторник

Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев, за празника на виното

01.02.2026 | 13:28 ч. 6
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани, обяви президентът Илияна Йотова.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани". Това заяви пред журналисти в с. Делчево Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ разговорите ще започнат във вторник. 

Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев, за празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

йотова консултации вторник делчево
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem