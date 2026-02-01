Президентът започва консултации с парламентарните групи във вторник

Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани, обяви президентът Илияна Йотова.

"Моята идея е следващият служебен премиер да отговори на очакванията на българските граждани". Това заяви пред журналисти в с. Делчево Йотова. Тя поясни, че ще обяви назначаването на служебен министър-председател, след като проведе консултации с парламентарно представените партии. По думите ѝ разговорите ще започнат във вторник.

Илияна Йотова е в с. Делчево, община Гоце Делчев, за празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.