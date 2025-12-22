IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Радев припомни: "Движение Трети март" няма общо с мен

Хората, които се представят за организатори на моя партия, са измамници

22.12.2025 | 09:23 ч. Обновена: 22.12.2025 | 09:24 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

От президентството припомниха своя позиция, която бе разпространена преди повече от месец. Повод за това стана учредяването на "Движение Трети март" за партия и заявката им, че Румен Радев е техен "неформален лидер".

"В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март", че възприема президента Румен Радев като свой "неформален лидер", напомняме, че:

Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“. 

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румен радев трети март
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem