Радев припомни: "Движение Трети март" няма общо с мен

От президентството припомниха своя позиция, която бе разпространена преди повече от месец. Повод за това стана учредяването на "Движение Трети март" за партия и заявката им, че Румен Радев е техен "неформален лидер".

"В отговор на отправените въпроси, както и на запитванията на граждани по отношение на заявките на новосформиращата се партия "Трети март", че възприема президента Румен Радев като свой "неформален лидер", напомняме, че:

Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че „Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“.