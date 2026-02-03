ПП-ДБ след срещата с Йотова: Най-добре е изборите да са на 19 април

Срещата между ПП-ДБ и президентът Илияна Йотова е продължила около час. На нея представителите на коалицията и държавния глава са акцентирали върху бъдещия служебен кабинет, провеждането на честни и прозрачни избори.

По време на срещата Йотова подчерта, че водещ критерий при избора на служебен премиер е гарантирането на честен изборен процес, както и необходимостта от приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет до съставянето на редовно правителство. Течи свои думи Йотова каза както пред ГЕРБ-СДС, така и пред ПП-ДБ.

След срещата представителите на ПП-ДБ отбелязаха, че изборът на служебен премиер е изцяло в правомощията на президента. Конкретни имена и министри не са били обсъждани.

“Най-разумната дата, за да не са изборите по време на Великден, е 19 април“, посочиха от ПП–ДБ.

Коалицията настоя служебното правителство да предприеме реални мерки срещу купуването на гласове и корупционните практики.

“Целта на служебния кабинет е честни избори. Това включва не само действия на МВР, но и спиране на финансовите потоци към купувачите на гласове – общински програми, източване на здравната система, корупционни схеми и кадрови зависимости“, подчертаха от ПП–ДБ.

По повод предложението на ГЕРБ-СДС, които те отправиха при посещението си при Йотова, от ПП-ДБ го коментираха като “абсурдно и комично”.

“Достатъчно хора са заявили, че са готови за поста. На г-н Борисов му остават по-малко то 20 дни, за да изпревари Станко Тодоров като най-дълго управлявалия премиер”, каза на шега на излизане от президентството Божидар Божанов.

Попитан има ли подходящ кандидат за служебен премиер, Божанов отговори, че има кандидати, които са приближени до Пеевски.

Асен Василев подчерта това, което каза и на срещата с Йотова, че акцент са честните избори.