Йотова посрещна ГЕРБ-СДС, от коалицията се надяват на безпристратен избор СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 18 / 18

Президентът Илияна Йотова започва разговори с парламентарно представените партии преди съставянето на служебно правителство. Първата среща е с ГЕРБ-СДС. Деница Сачева, Рая Назарян и Костадин Ангелов са на “Дондуков” 2.

“Уважаеми колеги, добре дошли и Ви благодаря, че се отзовахте на тези консултации, които в никакъв случаи не могат да бъдат формални. Престоят ни трудни моменти в следващите месеци, но целта ни е обща - прозрачни и честни избори, добра подготовка за тях и честна държава. Няма да бъде лесно до съставянето на служебен кабинет. След промените в Конституцията, НС е един постоянно действащ орган - политическата отговорност не се прекъсва”, каза в началото президентът Йотова.

В хода на разговора Йотова заяви, че ще вземе позициите на парламентарните партии и ще избере един от петимата кандидати за служебен министър-председател.

Президентът припомни, че след промените в конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган, политическата отговорност не се прекъсва, а става още по-споделена между парламента, правителството и президентството.

Деница Сачева заяви, разбира трудната ситуация, в която се намира президентската институция, заради промените в Конституцията, но това, което бихме искали е, че ПГ на ГЕРБ няма да дава съвети.

“За нас безпристрастността на Вашия избори е важна”, на мнение е Сачева.

“Смятаме, че 8 избора за България са изключително много, а средствата, дадени за тях, са много. Има много политики, достойни за финансиране. Що се отнася до бъдещите политики, които са важни за страната, смятаме, че страната в момента губи ценно време, вместо да се капитализираме в еврозоната. За ГЕРБ избори по правила е изключително важно - не се страхуваме от конкуренция и атаки. Имаме ясна програма и ясна визия”. добави Сачева.

В хода на разговора Сачева предложи на Йотова и нов избор на председател на Народното събрание.

“Хипотетично има и още една опция пред вас: в рамките на оставащите 239 народни представители, защото г-жа Рая Назарян вече изрази своята воля ред Вас, че бъдещият министър-председател в служебен кандидат трябва да бъде равно отдалечен. Вие бихте могли да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези задължения. Ние като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен премиер.

В отговор Йотова каза, че изборът на председателят на НС е на парламентарните групи в парламента и тя няма да се меси в този избор, но ще постави въпроса и по време на следващите консултации.

Датата на изборите

Що се отнася до датата на предстоящия вот, Йотова каза, че те ще бъдат съобразени и с празниците, излишно време няма да се губи в организирането им.

"Правим всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори", увери президентът.

По-късно държавният глава ще направи консултации и с ръководството на ПП-ДБ.