ПП-ДБ се срещна с Йотова, призоваха за смяна на модела Борисов-Пеевски

В първата среща, проведена с ГЕРБ-СДС беше предложено служебният министър-председател да бъде избран от народните представители, но президентът Илияна Йотова отхвърли тази възможност.

“Уважаеми колеги, убедена съм, че съзнаваме важността на тези дни и седмици. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани - добра организация на честни и прозрачни избори. Вее е приключено заседанието на Избирателната комисия - една от най-важните теми ще бъде какво трябва да се направи до деня на изборите и в самия изборен ден. След промените в Конституцията, НС ще продължи да работи”, каза в началото Йотова.

Тя подчерта, че работата е непрекъсваема, правителството в оставка не е в отпуск и продължава да работи. Дейността ще продължи до ново редовно правителство. Йотова подчерта, че промените отредиха да се избира межди 10 лица, един от които да заеме поста служебен премиер.

“Тези хора носят отговорност - отстояват не само собствения си авторите, но и авторитета на Народното събрание”, каза Йотова и подчерта, че ако промените в Конституцията не са били направени, то нейният избори за служебен премиер би бил различен. Йотова все пак подчерта, че тези разговори с парламентарните групи са важни.

“Днес няма да говорим за определени имена, всеки има право на избор”, каза още Йотова и каза, че се води от интересите на страната.

“Ние сме в голям състав, защото имаме много аргументи”, започна Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

“За да бъдат проведени честни избори, на първо място трябва да има вътрешен министър, който да ги проведе. На второ място ни трябва министър на правосъдието, който да осигури главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че парите, които се отпускат на общините, не трябва да отиват за купуване на гласове, както прави модела Борисов-Пеевски”, каза още Мирчев.

“Служебният кабинет трябва да спре и източване на здравеопазването. Основната цел на служебното правителство е да спре кранчето на корупционния модел Борисов-Пеевски”.

“В България няма Антикорупционна комисия. Това е изключително опасно и трябва да се водят разговор. Смяната на главен прокурор е стъпка в правилната посока”, каза Василев и открои няколко основни проблема, които трябва служебният кабинет да изчисти.

“Страната не може да спре и трябва да погледнем и към другите тежки задачи, които това правителство най-вероятно ще трябва да изнесе поради факта, че е в този период. Една от тях, която има огромен ефект върху българските финанси, здравеопазване, образование и регионалната политика и транспорта, е изпълняването на критериите за останалите 3 млрд. евро по плана за възстановяване и устойчивост”, каза още бившият финансов министър.

“Това, което имаме като времеви хоризонт - изтича дерогацията на “Лукойл”. Служебният кабинет или ще трябва да договори удължаване на дерогацията, или рафинерията да оперира под друга форма. Осигуряването на нормално фукциониране на бизнес средата и средата на живот е другото важно, а парламентът е надробил нещата. Цените се изстреляха в небесата”, добави Василев.

Лидерът на ПП подчерта, че служебният кабинет трябва да работи с европейските партньори.”Задачата не е лесна”, на мнение е Василев.

“Първата задача на служебния кабинет са честните избори”, каза още Василев.

“Ако Ви слушат кандидатите, ще се откажат, господин Василев”, каза с усмивка Йотова.

“България трябва да остане коректен партньор в Европа”, подчертаха от ПП-ДБ.

Денков обясни, че в един идеален свят служебното правителство трябва да отговаря за едни честни избори, но в един реален трябва да гледа и какви бомби и капани са заложени във всяко едно от министерствата.

“Моят призив е служебният кабинет да разбере, че се намира на “бойното поле” и да си свършат задачата”, добави акад. Николай Денков, а Йотова отговори, че това е отговорност на служебния министър-председател.

Атанас Атанасов подчерта, че купуването е продаването на гласове са тежки престъпление, а ДАНС има ангажименти към сигурността на държавата. “ДАНС в момента се управлява от “изпълняващ длъжността”, няма председател, а сегашният изпълняващ длъжността е отговорен за провала на предишния вот. Служебното правителство трябва да предприеме необходимите промени”, добави Атанасов.