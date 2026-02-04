ИТН не биха подкрепили бюджет, предложен от правителство в оставка

ПГ на “Има такъв народ” са категорични, че не биха подкрепили редовен бюджет за 2026 година, предложен от правителството в оставка в края на 2025 г.

"Не, в крайна сметка това правителство падна заради бюджета, нали така”?,каза Тошко Йорданов след консултациите при президента Илияна Йотова.



Изказването на Йорданов идва след като по-рано от БСП-ОЛ призоваха за разум и НС да разгледа бюджета за тази година.

"ПП-ДБ, включително бившият представител на тази сграда (Румен Радев, бел. ред.), включително “Възраждане“, ония там, другите двете, обясняваха колко е лош бюджетът и как не трябва да се случи, защото ще вкара държавата в проблеми“, каза Йорданов.

“Съобразихме се с исканията, сега има последствия. Тези, които провалиха бюджета и редовното правителство, да си носят последствията”, добави Йорданов.