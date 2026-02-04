IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

БСП-ОЛ призова за държавничество и разум, за да се приеме Бюджет’26

Никой не може да гарантира, че няма да има втори служебен кабинет

04.02.2026 | 13:57 ч. Обновена: 04.02.2026 | 14:04 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

ПГ на БСП-ОЛ направиха коментар пред медиите след приключилите консултации при президента Илияна Йотова. Левицата апелира политическите сили да проявят разум и държавническо поведение.

“Бюджет има внесен в Народното събрание, той не е изтеглен. Този бюджет е съгласуван с работодателските организации и със синдикатите”, заяви след срещата Драгомир Стойнев, председател на ПГ на “БСП-ОЛ”.

“С държавния глава са разговаряли за нещо много по-важно от това кой да бъде конкретният служебен премиер”, каза Стойнев и подчерта, че Йотова няма право на свободен избор, тъй като тя е ограничена, следователно от 5 човека тя трябва да избере един, който да бъде бъдещият служебен премиер. 

Както по време на срещата, така и след нея, БСП казаха, че са изключително притеснени за социалната несигурност и за това, че много граждани се притесняват за своето съществуване, включително и заради липсата на бюджет. 

От "БСП-Обединена левица" не виждат защо този бюджет не бъде разгледан на второ четене в пленарна зала, за да има спокойствие за всички български граждани. 

Свързани статии

"Никой в момента не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет, няма да има и втори служебен кабинет. Следователно какво се случва с майчинските, с увеличаването на пенсиите, с всички социални разходи", заяви Стойнев и отново отбеляза, че бюджетът не е изтеглен. 

Стойнев отправи и остри думи към "недалновидни политици, които работят единствено и само за партийния си интерес". 

"Тук става въпрос за държавата, да не спрат плащанията не само към хората, но и към общините. Тук става въпрос всички уязвими групи да си получат нужното увеличение, да се защитят именно тези български граждани от високите цени, които са в момента", каза още Стойнев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БСП-ОЛ Илияна Йотова предсрочни избори служебен кабинет Бюджет 2026
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem