“Възраждане”: Закриването на отделението във Варна е доказателство за криза

“През последните 36 години българското здравеопазване премина през противоречив и драматичен преход - от централизирана, изцяло държавна система с бюджетно финансиране и безплатен достъп, до хибриден модел с доминиращо присъствие на частния сектор”, се казва в декларацията на ПГ на “Възраждане”, прочетена от Коста Стоянов.

“Поредното актуално доказателство за кризата в държавните и общински болници е предстоящото на 1 март прекратяване на дейността на Отделението по детска хирургия в болницата “Св. Анна“ във Варна.

Липсата на медицински сестри представлява реална заплаха за функционирането на системата и се превръща във въпрос на национална сигурност. Депозирани са оставки на лекарите, работещи в болницата, като форма на протест заради ниското заплащане. Лекарите спасяват животи, а не могат да плащат нормално сметките си”, каза Стоянов.

По думите му Здравната каса не е изплатила над 1 млн. лева през последната година за извършени дейности. “В резултат на това Отделението по детска хирургия е третото отделение, което се закрива в болница “Св. Анна“ във Варна за последните пет години, а скоро се очаква да бъде закрито още едно отделение, допълни народният представител.

Според медицински специалисти вариант за излизане от тази ситуация е повишаване на субсидията от страна на здравното министерство, заяви Стоянов.

“Възраждане“ ще работи за премахване на търговския статут на държавните и общинските болници и преобразуването им в бюджетни или защитени лечебни заведения, за устойчиво увеличаване на възнагражденията на специалистите в сектора, както и за национална стратегия за медицинските кадри със стипендии и обучения”, допълни той.