Бойко Найденов за казуса "Петрохан": Недопустимо е при трима убити да се говори за "Туин пийкс"

„Най-важното е да се установи кой е убил тези хора, а не какви са тези хора, премества се центърът на внимание. Ако тези хора са били лоши, то е трябвало именно покуратурата и МВР да ги предаде на съд. В момента такова нещо няма. Имаме трима убити и задължение на прокуратурата и МВР е да открият извършителите. Допускам, че е извършителят е повече от един. Телата са открити с огнестрелни рани, едва ли може да се допусне, че са се самоубили, а предполагаемият деятел е на свобода. Затова МВР с цялата си мощ трябва да положи усилия да задържи съответните заподозрени и едва тогава вече да се разследва защо се е случило това”, каза по NOVA NEWS бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.

Недопустимо е при трима убити прокуртурата да говори за "Туин пийкс", тези жертви имат близки и вместо предварително да се обяснява какви били, следва да се търси извършителят, коментира и бившият шеф на Националната следствена служба. Ако казваш, че си потресен от някакви неща в ролята си на и.ф. главен прокурор, трябва и да посочиш какви са тези неща, обясни Найденов.

„Най-вероятно със своето присъствие са пречили на нещо, там минава трафик на хора, границата със Сърбия е на близо, може би там са попречили за нещо на някого, трябва да стои и версията за чисто личностни конфликти, които могат да възникнат на базата на постоянното им присъствие в гората”, коментира Найденов относно версиите около убийството.

"Абсурд!", възкликна той на внушенията за секта. Но това остава в пространството, ще мине време, повечето такива убийства не се разкриват, но хората ще помнят казаното - бяха някакви сектанти, някаква педофилия. Ако е имало престъпление, за две години трябваше да се намерят родителите на тези деца и да се разкрие, ДАНС не казва данни за какво престъпление е установил. Може да е за трафик на хора, на оръжия, на наркотици, паравоенни формирования, но щом е станало преди 2 години при срок на разследване 2 месеца, отдавна трябва да се знае какво е установил оперативният работник, какво постановление е издал прокурорът, заяви още Найденов.

Случаят коментира и криминалният психолог Светлана Димитрова.

„Това е изключително тежко и жестоко убийство, извършено по изключително демонстративен начин. Наистина е добре да обърнем внимание на фактологията, на начина, по който след това е възникнал пожара и как точно са подредени телата, всичко това има логика. Ако е имало сигнали за престъпления, то тогава как ние като общество се очаква да приемем и легитимираме функциите на държавата”, запита криминалният психолог Светлана Димитрова.

Психопрофилът е ясен - професионално е извършено убийството, изключваме всякакви дебати около битови скандали, категорична бе тя. Прецизно и хладнокръвно е извършено, начинът на подредба на телата и на подаването на сигнала говори за демонстративно извършване, прецизно планиране, може и да не е само един извършителят. Виждам ясна логика на преднамереност, не тече нещо от днес, коментира психологът посланието на Иво Калушев до майка му. Изпитвали са страх и заплаха за живота си тези хора, това е контекстът в съобщението, смята Димитрова. Предположи, че това подсказва как "нелегитимно са се случвали много неща". Категорично версията за секта не стои и за мен, и за част от колегите, заяви криминалният психолог. "Това, което досега имаме, изключва този вид спекулация - за религиозна основа. Но това бе бомбастично подадено в публичното пространство и да се чуди човек защо", добави тя.