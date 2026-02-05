Роман Василев за случая "Петрохан": Реакцията на институциите наподобява фолклор

От отговорите на службите по случая "Петрохан" идват повече въпроси. Обществото иска да знае всички отговори за тройното убийство. Това заяви пред bTV бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев.

Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".

"Разбрахме от ДАНС, че работи по случая от две години. Вероятно е събирала определени материали, най-вероятно става въпрос за престъпление срещу държавата", каза бившият заместник-главен прокурор.

"Тези хора са били общоизвестни на обществото. В момента всеки един обикновен гражданин няма представа. Не е нормално да се коментира криминално престъпление още от началото", каза още той.

По думите му по тези данни би трябвало някой в прокуратурата да е работил:

"Трябваше да се направи следното - да се каже кога е образувана преписка, на кой прокурор е пратена, какво е свършил той и толкова. Най-лесното беше да си извади това постановление и колегата, който е работил, да каже - "ето виждате, имаме образувана преписка - това 100% е така. Тази преписка е разпоредена на прокурора Хикс и прокурорът Хикс е свършил това и това", категоричен е Роман Василев.

"Реакцията на институциите наподобява фолклор", коментира Василев.

Какво получава обществото, след като не знаем докъде е стигнала преписката, попита Василев. Няма отговори дали убитите са добри момчета, помагащи на деца, или каналджии и наркотрафиканти или паравоенна организация, подчерта той.

По думите му раните по труповете показва, че "има криминално отношение към тези хора".

На въпрос обаче дали упреците са към Борислав Сарафов, Василев се обърна към всички, които излизат в първите дни и коментират.

Той обаче отбеляза, че с влизане в детайлите би могло да на извършителите да им е ясно какво работи разследването.

"Не може всеки да излиза и да говори по незавършило производство, за тежко криминално престъпление. „Вие сами разбирате, че след като се коментират тези версии - извършителите, които и да са - един или няколко, на тях им вече ясно какво точно се прави, какви са насоките, кои са хората, които работят. И оттук насетне цялото разследване отива под храстите“, заяви той.", категоричен бе Роман Василев.

Все още се издирва собственикът на хижата Ивайло Калушев, а вчера стана ясно, че той е написал писмо до майка си, преди да изчезне.

Търсят се и други две лица, единото от които е непълнолетно. Една от основните версии е убийство.

Неправителствената агенция за контрол на защитените територии, която държи хижата край "Петрохан", е разследвана главно за педофилство, имало е и съмнения за сектанска дейност, както и за паравоенни структури, съобщават компетентните органи.

А бившият екоминистър Борислав Сандов, който е сключил споразумение със сдружението, призова за проверка на сигналите от организацията.

Според него така би могло да се проследи чии интереси са засегнали с действията си и има ли някой повод за отмъщение.