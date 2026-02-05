Божанов за “Петрохан”: Институциите да разследват, не да се правят на филмови критици

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов призова институциите да разследват случая с тройното убийство в хижа “Петрохан”, което се случи преди няколко дни.

"В публичното пространство излизат всякакви версии, всякакви разкази. От първо лице изпълзяват, преструващи се на главни прокурори, хора да се правят на филмови критици. Работата на институциите в този случай е да разследват. И ние ги призоваваме към това. Да разследват случая, защото става въпрос за тежко престъпление – тройно убийство. Да разследват какво е довело до това убийство, има ли връзка всички останали версии с това убийство. Да разследват и да обявят пред обществото какво са установили, когато са го установили с факти. Това е ролята и на прокуратурата, и на органите на досъдебното производство. А не да изпълзяват изпод бюрата си и да се правят на филмови критици”, коментира пред БНТ Божанов.

Депутатът добави, че тогавашният министър на МОСВ от кабинета “Петков” Борислав Сандов е публикувал споразумението за охрана на околната среда в района на хижа "Петрохан", сключено с въпросното НПО.

"Аз, доколкото видях вчера от публикацията на Борислав Сандов, той беше публикувал въпросното споразумение. И там нямаше овластяване. Там имаше намерение да се сътрудничи. Толкова общо. Между другото, всеки министър прави десетки такива срещи. Идва някаква организация, стискате си ръцете, снимате се… Не знам те какво са правили. Какъв е бил ефектът от тази дейност. Сигурно доброволци могат да подават сигнали. Дали те се ограничавали само до това или физически са спирали – пак нямаме информация. Но пак казвам, да се върнем, нека всичко това да бъде разследвано, установено кой каква незаконна дейност е извършил и най-важното в този случай – как, защо и кой е извършил убийството. Защото това е тежкото престъпление”, коментира Божанов.

Избори на 19 април?

Съпредседателят на ДБ коментира, че 19 април се очертава като най-вероятната дата за провеждането на парламентарните избори. Божанов подчерта, че се изисква технологично време. Той е на мнение и, че на не е разумно да се правят избори на християнски празник, визирайки Великден.

"19 април ще бъде разумна дата”, добави народният представител.

На въпрос как ПП-ДБ ще се чувстват комфортно в предизборна кампания, ако Андрей Гиров стане служебен премиер и всички сочат именно него като премиер на ПП–ДБ, Божанов отговори така:

"То не става въпрос просто да се чувстваме комфортно с едно или друго нещо. Ние затова на консултациите при президента изредихме някои от приоритетите, с които трябва да се занимава служебното правителство. Разбира се, на първо място това са честните избори. Но въпросът е какво значи това на практика”, каза още Божанов.

Той добави това, което се коментира и по време на консултациите при Йотова, че МВР трябва да преследват купувачите на гласове, “защото при правителството на Главчев това се случва в брутални размери”.

“Ние министри няма да редим и няма да казваме кой става и кой не става”, добави Божанов.

Относно възможността Бойко Рашков да стане служебен вътрешен министър, Божанов коментира, че се надява страната ни да има повече от един вътрешен министър, който да може да се справи с купуването на гласове.

“Купуването на гласове е само един от начините, по които изборите стават нечестни. Кранчето на корупционния модел, с което се захранва и купуването на гласове, защото тия пари трябва да дойдат отнякъде – те не си ги вадят от джобовете купувачите, някой им ги дава. Те минават през редица схеми в държавата”, добави Божанов.