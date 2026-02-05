Разправии в пленарна зала заради ограничаването на секциите в чужбина

Парламентът окончателно гласува промените в Изборния кодекс след изненадващото предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени до 20 без тези в дипломатическите представителства.

Дебатът основно е съсредоточен върху това - ограничават ли се правата на българите зад граница с ограничаването броя на секциите.

Вносителите от ПГ на “Възраждане” защитиха предложението си, че по този начин ще се намали купения и контролиран вот като даваха основно примери с Турция. Опонентите им се съсредоточиха върху българите във Великобритания и САЩ и изтъкнаха големите разстояния, които трябва да се изминават до определена секция, както и опашките, които се образуваха по време на последните избори.

ИТН отново защитиха сканиращите машини, а БСП ядосаха залата с въпроса: “Защо държавата да плаща за изборите на хора, които не живян и не плащат данъци в България?”

От ПП-ДБ определиха предложението на “Възраждане” като “покушение срещу правата на българите извън ЕС”.

"Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел - да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили "ДПС-Ново начало" и които са оттеглили подкрепата си от ИТН”, коментира Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България. "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят”, коментира Стойнев.

Мартин Димитров от ПП-ДБ пък му отговори, че българите в чужбина изпращат огромни средства в България.

АПС коментира, че предложението създава бариери пред избирателите.

"Възраждане" опонираха

"37 години ДПС разчита на едни жертви в България каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити и едни хора в Турция, които дори не знаят български”, отговори Цончо Ганев.

"Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента”, каза Севим Али от АПС.

Последва спор кой на кого какво е обещал.

"Най-накрая имаме ясните мотиви защо изобщо това нещо се случва и това е , че Борисов бил обещал на "Възраждане". Срещу какво е това обещание, то първото ли е, има ли и други елементи на тези договорки?”, каза от трибуната Божидар Божанов от ПП-ДБ.

"9 месеца гласувахте с Пеевски и с Борисов в сглобката, сега уж не ги познавате”, влезе в реплика Петър Петров от “Възраждане”.

"Просто можеше да се изгласува сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. просто ПП-Дб просто го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили”, каза на свой ред председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

Ако промените бъдат приети, от АПС предупредиха, че ще сезират Конституционния съд и всички европейски институции.

Видяхме и познатата ситуация с липа на кворум, но след почивка работата продължи. Сега обаче депутатите отново са в почивка.