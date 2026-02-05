IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КНСБ: Между 2019 и 2023 г. в България са загубени 104 557 работни места

Пламен Димитров: Данните за 2025 г. ще бъдат анализирани

Между 2019 и 2023 г. в България са загубени 104 557 работни места в производството, което е близо 15 на сто от работната сила в индустрията, са данните на КНСБ, представени от президента на синдиката Пламен Димитров.

По думите му само за 2024 година са изгубени 13 хиляди работни места. Димитров направи уточнение, че данните за 2025 година предстои да излязат и да бъдат анализирани.

От КНСБ коментираха състоянието на промишлеността по случай Европейския ден за действие в индустрията, който се отбелязва на 5 февруари.

“Има спад на относителния дял на индустрията в създаването на брутната добавена стойност, каза Димитров и добави, че предварителните данни за 2025 година показват, че този дял е под 20%.

“Във въгледобива има рязко намаление през последните две години на добитите количества въглища, което води до спад в производството на електроенергия от тази суровина и това се отразява на загубата на работни места”, коментира Валентин Вълчев, председател на Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ. 

Според КНСБ е необходима нова индустриална стратегия и устойчива интеграция с основните европейски икономики. От там предлагат да се създаде и фонд за защита на уязвимите индустрии. “Трябва да има активна индустриална политика, която да спомага за развитието на индустриалните сектори с производство с висока добавена стойност”, каза Димитров. / БТА

